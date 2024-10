Un DEA installé au chemin de la Montagne à L’Isle-Verte : la force d’une mobilisation citoyenne

Un défibrillateur automatique externe (DEA) a été inauguré, le 9 octobre, au 237, chemin de la Montagne à L’Isle-Verte. L’initiative citoyenne lancée par deux voisins, Cathie Pelletier et Francis Riou, a rassemblé tous les résidents du secteur. Dans un cas d’urgence, ils auront plus de chance de sauver une vie.

«Ma prétention, c’est que les premières minutes sont tellement essentielles qu’il faut que ce soit les citoyens eux-mêmes qui soient à l’affût de ça, qu’ils soient disponibles», indique le co-initiateur, Francis Riou.

Actuellement, il partage que le temps de réponse des services d’urgence dans ce secteur éloigné s’élève à une vingtaine de minutes. Le DEA le plus proche se situe à la Caisse populaire. L’aller-retour s’effectue en 16 minutes. Pour lui, il était donc impératif de se munir d’un tel équipement pour agir le plus rapidement possible en cas d’accident.

Se trouvant dans un milieu agricole et étant agricultrice elle-même, la co-initiatrice, Cathie Pelletier, ne cache pas que les risques d’accident sont grands dans cette partie de L’Isle-Verte.

Le défibrillateur couvrira donc tous les résidents du secteur, en plus du coin du rang 3, le rang 4 et quelques adresses à Saint-Épiphane. Sur les 21 résidences qui ont cotisé à la hauteur de 100 $ chacune, 19 citoyens ont suivi une formation afin de savoir comment utiliser le DEA. De ce nombre, quatre personnes se sont portées volontaires pour aller chercher l’outil jour et nuit en cas d’urgence.

«Peut-être qu’on a fait ça, et que ça n’arrivera jamais, mais si ça arrive, on va être prêts», soutient M. Riou. En plus de l’achat de l’équipement et de la formation, une liste de tous les résidents a été partagée afin qu’ils se rejoignent entre eux et s’entraident. «On se connait tous. Il y a un enjeu, aussi, émotif», accorde Mme Pelletier.

Le plus beau, dans toute cette mobilisation, c’est la solidarité qui en ressort, ajoute-t-elle. Tous les citoyens du secteur ont adhéré à la démarche et ont embarqué à pieds joints. «C’est exceptionnel, on n’a jamais fait ça ailleurs une affaire comme ça […] Si ça s’est fait ici, ça devrait se faire partout au Québec», croit Francis Rioux. Ainsi multipliée, l’initiative pourrait alors sauver plus de vie, pense-t-il.

«C’est une belle initiative citoyenne, de la mobilisation, chose qu’on ne voit pas toujours. Je suis très heureuse d’observer que mes citoyens sont capables de travailler ensemble quand ils veulent quelque chose», souligne la mairesse de L’Isle-Verte, Ginette Caron. Avec les grands projets qui s’en viennent dans la Municipalité, elle mentionne que l’implication des gens sera nécessaire, sans pouvoir en dévoiler davantage pour le moment.

L’achat du DEA a demandé un investissement de 2 000 $. La formation, quant a elle, a couté 1 140 $. En dons, le groupe citoyen a reçu 1 500 $ de la Municipalité, des Chevaliers de Colomb et d’autres partenaires. Il lui reste donc une petite somme afin de peut-être ajouter à leur équipement une trousse de premiers soins ou encore un auto-injecteur d'adrénaline.