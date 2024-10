Calendrier des élues : inciter les femmes à se lancer en politique

L’engagement de 12 mairesses des MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup est mis en lumière dans le calendrier 2025 «Élections au féminin plurielles». Projet dont l’idée est née en 2022 avant d’être enclenché à l’automne 2023, il a été dévoilé le 9 octobre, un an avant les prochains scrutins municipaux. Cette initiative, une première au Québec, se veut un moyen d’inciter les femmes à se lancer en politique municipale.

Le calendrier des mairesses, met en vedette sept élues du Kamouraska : Annie Levasseur (Sainte-Hélène), Anita Ouellet-Castonguay (Saint-Alexandre), Solange Morneau (Saint-Pascal), Nicole Généreux (Saint-Denis-de-la-Bouteillerie), Nancy St-Pierre (Saint-Joseph), Anick Corminboeuf (Kamouraska) et Louise Chamberland (Saint-Pacôme), et cinq de Rivière-du-Loup : Josée Ouellet (Saint-Hubert), Louise Newbury (Notre-Dame-des-Sept-Douleurs), Rachelle Caron (Saint-Épiphane), Ginette Caron (L’Isle-Verte) et Suzanne Rhéaume (Cacouna).

Nouvellement mairesses en 2021, elles se sont rencontrées dans le cadre du congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités en 2022. Elles en ont profité pour regarder ensemble le débat électoral provincial qui avait lieu à ce moment et ont échangé. Après avoir fait les constats que peu de femmes s’engageaient en politique et que la parité n’était pas souvent atteinte dans les conseils municipaux, elles se sont dit qu’elles devaient trouver une façon de les inciter à se lancer. Leur nombre les a vite dirigées vers la production d’un calendrier pour évoquer le beau de leur travail.

Ces 12 mairesses ont donc décidé de s’allier pour promouvoir la place des femmes en politique, croyant fermement qu’elles sont nécessaires pour garder un équilibre au sein des conseils. «Une femme en politique n’a pas la même façon de penser, puis de voir les choses», soutient Josée Ouellet, mairesse de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup. D’après elle, les élues apportent souvent une dimension plus humaine dans la prise de décisions et prennent soin des gens, des citoyens, des collectivités, des communautés.

«Le fait de m’impliquer dans un projet commun avec d’autres municipalités, ça m’a permis de rencontrer des femmes exceptionnelles, des gens qui font le même métier que moi, de faire du réseautage et de s’entraider», confie Mme Ouellet.

Dans le calendrier, on peut voir les portraits des 12 mairesses participantes, les motivations se cachant derrière leur engagement et ce qu’il leur procure. Des citations de conseillères aussi impliquées au sein de leur communauté s’y retrouvent. Les photographies des élues ont été capturées par la photographe Julie Houde-Audet de Kamouraska.

«Si ça peut permettre d’allumer une petite flamme puis de déconstruire aussi les idées négatives qu’il y a par rapport à la politique municipale présentement…, commence Josée Ouelle. Ce n’est pas partout que c’est ça va mal. Il faudrait donner de bons coups plus souvent pour inciter les gens à se lancer». D’après l’élue, tellement de belles choses se font en politique et sur lesquelles il faudrait mettre l’accent.

En plus de son but avoué d’inciter les femmes à s’engager en politique, le projet sert aussi, d’une certaine façon, à changer la perception des femmes dans les calendriers. «Il y a souvent de mauvaises allusions des femmes sur des calendriers, donc on voulait déconstruire un peu ça», mentionne Mme Ouellet qui espère que l’initiative fera des petits ailleurs au Québec.

Les calendriers ont été imprimés en 1 000 copies. Le projet a nécessité un investissement de 8 000 $. Les mairesses ont obtenu des appuis totalisent 5 000 $ de différents ministres et députés. Une ressource de la MRC de Rivière-du-Loup, Mélanie Milot, coordonnatrice à la culture et aux communications, a aussi participé à l'élaboration et la conception du projet. La vente permettra de rembourser la somme investie, puis, de verser les profits estimés entre 7 000 et 8 000 $ à chacun des Centres femmes des MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup.

Ce montant permettra à ces organisations de développer des ateliers et prévoir des conférences sur l’engagement politique au féminin. Il se veut aussi une manière de démocratiser ces centres qui sont aussi des endroits de réseautage et de valorisation du travail, des idées et des compétences des femmes.

Les personnes intéressées à se procurer un calendrier ($) peuvent contacter l’une des municipalités participantes. Une certaine quantité se trouvent aux bureaux municipaux. Les mairesses en ont aussi en leur possession.

CE QU’ELLES ONT DIT SUR LEUR IMPLICATION

«J’étais profondément attachée à ma petite municipalité de Saint-Hubert. Je voulais participer à son développement, mettre l’emphase sur l’humain, travailler à des projets qui allaient permettre à nos citoyens de mieux vivre et d’avoir une meilleure qualité de vie dans nos milieux.»- Josée Ouellet

«La politique municipale, c’est le gouvernement le plus proche du citoyen. Alors quand tu fais des choses, tu le fais pour le bien-être d’où tu demeures, pour les citoyens. C’est valorisant de changer les choses dans son milieu, d’être un élément de changement en vue d'améliorer et d’augmenter le bien-être de la population.» -Suzanne Rhéaume

«Je rêvais en couleurs pour Saint-Alexandre-de-Kamouraska. J’avais des choses dans ma tête. Et finalement, j’ai eu des conseillers municipaux qui ont embarqué avec moi dans ces projets.» -Anita Ouellet-Castonguay