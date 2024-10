«Les gens sentent que je suis là» -Amélie Dionne

La députée de Rivière-du-Loup - Témiscouata, Amélie Dionne, a profité de son anniversaire pour présenter son bilan de mi-mandat. Après deux ans à représenter les citoyens de la circonscription, celle qui se décrit comme une élue de terrain est fière du chemin parcouru et est prête à poursuivre ses engagements électoraux.

Depuis son élection en 2022, plusieurs dossiers ont avancé, souligne Amélie Dionne. Pour elle, il est important de se déplacer et d’être présente pour ses 42 municipalités. «Je savais que ça serait du gros travail», indique-t-elle, tout en soutenant l’importance d’être à l’écoute de sa communauté.

Dans les deux dernières années, un des dossiers qui l’a particulièrement rendue fière est l’annonce d’investissements de 7,5 M$ du gouvernement pour la liquéfaction du biométhane de la Société d’économie mixte d’énergie renouvelable (SÉMER) de la région de Rivière-du-Loup. «Je ne m’attendais pas, après six mois seulement de mandat sur un engagement de quatre ans, d’avoir le financement et d’aller vers l’avant», confie-t-elle.

Elle se réjouit aussi du travail effectué dans la région pour répondre à la crise du logement en créant du logement abordable et social. En deux ans, elle a annoncé 134 nouveaux logements, notamment avec le projet de la Résidence de l’Ancrage, celui de c4 immobilier et de la maison l’Autnid. «Il y a d’autres projets sur la table à dessin. J’aurai le bonheur de faire d’autres annonces dans les prochaines semaines», partage l’élue.

Parmi ses autres réalisations, elle évoque la création de 336 places en CPE, ou en voie de l’être. Mme Dionne cite en exemple l’agrandissement du CPE la Baleine bricoleuse à Trois-Pistoles, la construction du nouveau CPE de 60 places du CPE les Jardins jolis à Rivière-du-Loup et les multiples projets communautaires qui ont vu le jour sur le territoire. Il s’agit d’un dossier qui la touche spécialement et sur lequel elle souhaite continuer de travailler dans les années à venir afin de créer une place en service de garde pour chaque enfant.

Du côté du transport, le début des étapes pour le prolongement de l’autoroute 20 a été réalisé, plusieurs nouveaux tronçons de la 85 ont été mis en service, les travaux du pont de 24,4 M$ à Saint-Clément ont été enclenchés, de même que ceux des routes 289 et 293 pour 8,5 M$. Le réaménagement des quatre courbes de la route 293 est prévu en 2025. Elle rappelle aussi les importants investissements réalisés auprès de l’Héritage 1 de Trois-Pistoles, du Corégone au Témiscouata et de l’Archipel, le bateau de relève de l’Île Verte.

Lorsque questionnée sur son plus gros défi des dernières années la députée a répondu sans hésitation : la Traverse Rivière-du-Loup - Saint-Siméon. «C’est un vent de face. Je savais que c’était un dossier très sensible, très émotif. […] Ce que j’ai promis en campagne électorale, c’est une décision responsable, et j’avais aussi promis d’écouter la population, les revendications que la communauté avait, de chercher toutes les solutions et d’avoir un dossier étoffé pour qu’on prenne la meilleure décision. Jusqu’à maintenant j’ai rempli mes promesses», a-t-elle souligné. La décision finale sera connue au cours de l’automne.

Pour la continuité de son mandat, Amélie Dionne souhaite se concentrer sur les services de santé de proximité, même si certaines actions ont déjà été effectuées. Elle désire, notamment, assurer la pérennité de l’hôpital de Notre-Dame-du-Lac au Témiscouata. «On a beaucoup de défis, mais je suis convaincue qu’on peut faire avancer les choses», soutient-elle.

Pour l’instant, l’élue n’a pas confirmé ou infirmé qu’elle solliciterait un second mandat. Elle indique toutefois qu’elle a encore une grande liste d’engagements à cocher, et qu’elle n’hésiterait pas à poursuivre son aventure pour réaliser ses promesses. «Je prends ça, une journée à la fois», a-t-elle conclu.