Le Barreau lance une offensive de recrutement au Bas-Saint-Laurent

Confronté au manque d’avocats, le Barreau Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine a lancé une offensive de recrutement par l’intermédiaire de capsules vidéo diffusées sur les réseaux sociaux, afin d’attirer les professionnels à faire le saut et à venir pratiquer le droit dans la région.

Selon le bâtonnier Alexis Deschênes, le nombre d’avocats a augmenté en région au cours des dernières années. Il est passé de 260 en 2019 à 320 cette année. Malgré tout, des besoins ne sont pas répondus, tant du côté de l’aide juridique que de la clientèle d’affaires. Le nombre d’appels reçus dans les bureaux d’avocats peut en témoigner, selon Me Deschênes.

Devant le manque d’accessibilité à un avocat, certaines personnes prennent la décision de se représenter seules. L’attente peut s’étirer sur plusieurs mois. «C’est un obstacle évident à l’accès à la justice. Ce que ça implique, c’est qu’on peut, dans un délai raisonnable, pouvoir consulter un avocat qui va nous informer sur nos droits, nos obligations, et sur le processus judiciaire. Il va nous permettre, comme citoyen, de prendre des bonnes décisions et d’éviter des conflits. Il va parfois nous aider à faire de la résolution de problèmes», explique Me Deschênes.

Il estime qu’avec une augmentation d’une trentaine d’avocats sur le territoire, les besoins de la population du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine pourraient être mieux répondus. Dans certains secteurs, la demande est plus criante.

«À l’aide juridique de Rivière-du-Loup, il y a des gens qui appellent, désespérés, pour se trouver des avocats, notamment en matière de protection de la jeunesse […] En droit des affaires, dans le secteur privé, eux aussi ont de la place aussi pour embaucher. Ils pourraient engager davantage d’avocats pour répondre aux besoins plus rapidement», constate Alexis Deschênes. Certains professionnels doivent aussi se retirer de certaines causes dans les plus petits milieux, puisqu’ils s’exposent à des conflits d’intérêts.

La qualité de vie, près de la mer et de la montagne, la collégialité, la présence de défis professionnels en région et les opportunités d’affaires sont au cœur des différents messages qui sont lancés dans la série de vidéos de recrutement. «On s’adresse aux étudiants en droit, aux étudiants du Barreau et aux avocats qui pratiquent en ville», ajoute Me Deschênes.

Il est catégorique, le manque de professionnels en droit dans la région crée des enjeux de protection du public et d’accès à la justice, auxquels le Barreau du Québec doit répondre.