Plus de 5 M$ investis dans la promotion de la région du Bas-Saint-Laurent

Malgré une baisse de 6,4 % du taux d’occupation dans les établissements d’hébergement pour les mois de mai, juin et juillet par rapport à 2023, la saison estivale a été marquée par un bon achalandage touristique au Bas-Saint-Laurent. La région se trouve toujours dans le top 5 des destinations au Québec.

Le directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent, Pierre Levesque, attribue cette diminution à un réajustement de la clientèle, au sortir de la pandémie. La nouvelle mouture du site web de l’association touristique régionale, lancée il y a quelques mois, a porté fruit. Du 1er janvier 2024 au 31 aout 2024, Tourisme Bas-Saint-Laurent a recensé 234 000 utilisateurs, une hausse de 37,7 % par rapport à 2023.

La manière de voyager a évolué depuis quelques années, selon Pierre Levesque. Les touristes planifient leur voyage à l’avance et ils se servent des moyens technologiques pour rechercher les sites d’intérêt à visiter. La durée moyenne de séjour est de quatre nuitées. Le tout s’inscrit dans un contexte de lutte à l’inflation et de hausse des prix.

«Les gens gardent leurs revenus pour aller en vacances, mais ils vont faire des choix sur le terrain. Il y a autant d’argent qu’avant qui est [dépensé], mais vu que tout coute plus cher, ils vont peut-être moins de fois au restaurant ou visiter certains attraits gratuits», observe Pierre Levesque.

Parmi les attraits forts de la saison estivale au Bas-Saint-Laurent, on note le parc du Bic, Pointe-au-Père ainsi que tous les secteurs situés en nature ou près du fleuve. La campagne de promotion «Prendre le temps» résonne auprès de la clientèle touristique.

«Les gens viennent ici, adoptent notre mode de vie. Ils vont faire une marche en nature, voir un coucher de soleil, faire du vélo. On leur offre cette qualité de vie, ce ralenti-là», image le directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent.

L’organisme a accordé 191 500 $ à 16 évènements lors de la période estivale, de mai à septembre, qui regroupent 145 000 participants. Parmi ceux qui ont été financés, on retrouve le Festival country Saint-Antonin, le Musique Fest, le festival du Bootlegger, le Grand festival canin de Dégelis, le Festival des champignons forestiers de Kamouraska, et le Festival le Tremplin.

Tourisme Bas-Saint-Laurent a amorcé un virage au cours de la dernière année afin de se positionner comme une destination nature et affaires quatre saisons. Du matériel promotionnel a été affiché sur une cinquantaine de taxis et sur des abribus de la grande région de Montréal. De plus, l’organisme bas-laurentien s’est ajouté comme partenaire de l’émission les Chefs, diffusée sur les ondes de Radio-Canada.

L’année est maintenant divisée en «temps forts», comme le temps du vélo, le temps des pique-niques, et maintenant, le temps des couleurs qui bat présentement son plein. Pour ce dernier, les efforts sont faits afin d’attirer la clientèle européenne, en collaboration avec Québec Maritime.

«Les gens cherchent des plages, des lacs, le fleuve et on a tout ça à offrir. Ils ont besoin de vacances, ça fait partie de la santé mentale des Québécois et de la planète entière. On a un produit qui est très bien positionné et on a une belle industrie. On a bien confiance que cela va se poursuivre», indique M. Levesque.

Un vaste chantier touristique se mettra en branle au cours des prochains mois afin de réinventer l’accueil sur le territoire et de repenser le parcours de la visite. Tourisme Bas-Saint-Laurent mènera une vaste consultation auprès de ses partenaires et il tiendra des séances publiques d’information. Le rôle des différents bureaux d’accueil touristique sur le territoire pourrait être appelé à changer, en fonction des conclusions de cette étude. Il devra aussi se positionner afin d’être visible auprès des moteurs de recherche et de génération de contenu d’intelligence artificielle.

Le tourisme génère environ 350 M$ de retombées économiques pour la région du Bas-Saint-Laurent. Ce bilan de saison était présenté dans le cadre de la Journée mondiale du tourisme, le 27 septembre.