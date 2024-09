Le préfet Michel Lagacé reçoit le prix Jean-Marie-Moreau

Le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé, s’est vu décerner le prix Jean-Marie-Moreau, le 26 septembre, lors du congrès de la FQM 2024. Cette distinction lui a été décernée pour souligner le rôle déterminant qu’il a joué dans la promotion des énergies renouvelables au Bas-Saint-Laurent depuis 14 ans.

M. Lagacé a démontré un esprit novateur et dynamique dès le premier appel d'offres éoliens communautaires en 2010, contribuant ainsi, par son rôle de leader, à l'émergence d’une dynamique nouvelle et porteuse pour les communautés de l'Est-du-Québec dans le domaine des énergies renouvelables. Les partenariats égalitaires sont aujourd'hui la façon de faire.

Défendant avec détermination le rôle des communautés d'accueil dans l'actionnariat des projets éoliens, il a convaincu ses collègues préfets d'adopter une approche concertée, transformant un projet privé en un projet en partenariat égalitaire. Grâce à cette initiative, toutes les préfectures du Bas-Saint-Laurent et la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk ont pu investir et partager les bénéfices de manière équitable, indépendamment de l'emplacement du projet gagnant.

Cette approche entrepreneuriale novatrice a cultivé une fierté commune et une volonté collective de «Faire ensemble», unissant la région de Montmagny aux Îles-de-la-Madeleine.

Aujourd’hui, en tant que président de l'Alliance de l'Énergie de l'Est, M. Lagacé dirige le plus grand portefeuille communautaire de mégawatts éolien au Québec, avec 326 MW en production et 1426 MW en développement, pour un total de 1752 MW. Ces projets permettront de redistribuer aux actionnaires municipaux et à la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk plus d’un milliard de dollars répartis sur trente ans, démontrant ainsi le dynamisme et le leadership exceptionnel de Michel Lagacé dans le développement régional durable.

Rappelons que le Prix Jean-Marie-Moreau est remis à une élue ou un élu municipal dont la municipalité est membre de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), en reconnaissance de son engagement envers la communauté qu’elle ou qu’il représente, de même que de son leadership et de son dynamisme.

Lors d’une cérémonie qui s’est déroulée au Congrès annuel, M. Lagacé a également reçu, pour souligner ses 35 années accomplies en politique municipale, un des méritas décernés aux élu·e·s afin de reconnaître leur engagement. Ces deux distinctions sont une reconnaissance pour Michel Lagacé de sa contribution exceptionnelle au développement de sa communauté et au rayonnement de sa région.