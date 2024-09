Le meilleur fromage du Québec se trouve au Témiscouata

La Fromagerie Le Détour de Témiscouata-sur-le-Lac portera d’autant mieux son nom, alors que l’un de ses fromages a été couronné d’or, le 25 septembre, lors de la 24e présentation de Sélection Caseus. Aujourd’hui considéré comme le meilleur fromage du Québec, le Grey Owl vaudra certainement le détour des plus grands amateurs.

Les propriétaires de la Fromagerie Le Détour, Ginette Bégin et Mario Quirion, ne s’attendaient pas à recevoir ce prix d’excellence. «On a été agréablement surpris», souligne M. Quirion, qui a appris la nouvelle au téléphone. «Malheureusement, je n’étais pas présent, raconte-t-il. Je travaillais à la fromagerie. C’est mon épouse et ma fille qui nous ont représenté.»

«On est très reconnaissant d’avoir gagné ce prix-là», exprime Alexina Quirion. «On est très fier de nos employés. Sans eux, on ne se serait pas rendu jusqu’ici. Ça a été un travail d’équipe», poursuit la jeune relève.

Une belle reconnaissance pour ces fromagers qui, chaque année, cherchent à peaufiner leur fromage. «On est vraiment très content. C’est satisfaisant. Ça fait longtemps, et on travaille fort», confie Mario Quirion.

La cérémonie de remise des prix avait lieu au Musée de la civilisation, à Québec. Ce sont 197 fromages qui ont été évalués par un jury de 25 experts représentants les diverses filières du secteur fromager. À la suite d’un rigoureux processus d’évaluation, 22 fromages se sont démarqués dans les différentes classes du concours.

Depuis plus de 20 ans, Sélection Caseus vise à mettre en valeur le savoir-faire des fromagers québécois de même que l’excellence de leurs fromages. Le concours est organisé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, ainsi que l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec.

LE GREY OWL

Le Grey Owl est un fromage à pâte molle et à croute fleurie, enrobé de cendre végétale. «Il est fait au lait de chèvre», explique Alexina Quirion. «Mais pour un chèvre, ce qui est étonnant, c’est qu’il est beaucoup plus crémeux que fort. Ce n’est pas un chèvre qui va être agressant pour nos papilles. C’est plus quelque chose qui va être doux, crémeux, onctueux.»

Il s’agit d’un cinquième prix, et d’un premier Caseus Or pour ce fromage fabriqué ici, au Bas-Saint-Laurent. Rappelons que l’an dernier, le Grey Owl avait raflé le Caseus Bronze.

Au fil des années, la Fromagerie Le Détour a vu ses fromages remporter de nombreux prix, et ce, dans différents concours au Québec, au Canada et aux États-Unis.