De nouveaux équipements pour mieux évaluer le développement moteur des enfants

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup a récemment reçu la visite de représentants de Postes Canada à l’occasion de la remise d’un chèque de 1 300 $ de la Fondation communautaire de Postes Canada.

Cette contribution a permis l’acquisition de différents équipements pour l’évaluation des déficits de développement de la motricité globale chez les enfants de 3 à 8 ans. L’utilisation de matériel précis et adéquat est essentielle et facilite l’accès aux aptitudes réelles, ce qui permet de mettre en place des stratégies beaucoup plus rapidement auprès des enfants.

Le matériel reçu comprend une draisienne, un vélo junior avec roues stabilisatrices, un support mural pour vélo, un jouet mural, des tableaux magnétiques et des coussins. Ces équipements sont utilisés quotidiennement et permettent une amélioration significative du service par l’équipe de physiothérapeutes en réadaptation physique jeunesse.

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup tient à remercier la Fondation communautaire de Postes Canada pour leur belle contribution.

FONDATION COMMUNAUTAIRE DE POSTES CANADA

La Fondation communautaire de Postes Canada a comme mission d’avoir un effet positif sur la vie des enfants des collectivités desservies par Postes Canada. La fondation constitue l’un des meilleurs exemples de l’engagement de Postes Canada à bâtir un pays plus fort. En appuyant des initiatives qui améliorent la vie des enfants et des jeunes, Postes Canada renforce les collectivités pour toute la population.

Depuis 2012, la fondation a versé près de 14,8 millions de dollars à plus de 1 300 projets communautaires partout au pays.