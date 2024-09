Traverse : un refus de pétition dénoncé par le PQ

Le Parti québécois de Rivière-du-Loup-Témiscouata s’indigne du refus du gouvernement du Québec d’étudier la pétition déposée par la députée de la circonscription, Amélie Dionne, qui réclamait le maintien de la traverse à Rivière-du-Loup.

Cette décision, prise le 24 septembre, marque un manque de considération flagrant pour les besoins des citoyens, selon le Parti québécois, alors que la traverse représente un service essentiel pour l'économie, le tourisme, et les déplacements de la région.

«Même la députée de la CAQ, Amélie Dionne, n’arrive pas à se faire entendre de son propre gouvernement sur cet enjeu crucial. Ce refus illustre bien que ce gouvernement n’est pas à l’écoute des besoins des gens de la région, malgré une pétition officielle déposée pour exprimer la volonté de la population», a déclaré Vincent Couture, président du Parti québécois dans Rivière-du-Loup-Témiscouata.

«Le gouvernement a le devoir de considérer sérieusement cette question qui a de grandes conséquences sur la vitalité et l'avenir de notre région.»

Le Parti québécois réitère son engagement à défendre les intérêts de Rivière-du-Loup–Témiscouata et exige que le gouvernement reconsidère sa décision, afin que cette pétition soit étudiée dans le respect des préoccupations citoyennes.

De plus, le refus du gouvernement de prendre position laisse toute la région dans l'expectative, croit le PQ. «Les citoyens et les acteurs économiques attendent des réponses, et ce flou empêche les projets locaux de démarrer, ce qui freine considérablement le développement et la croissance de Rivière-du-Loup, de Cacouna et des environs», conclut le communiqué de presse transmis par le Parti québécois de Rivière-du-Loup-Témiscouata.