Un défilé de mode extérieur au centre-ville de Rivière-du-Loup

Un défilé de mode extérieur sera présenté le samedi 28 septembre à 13 h devant la Plage Urbaine sur la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup. L’évènement permettra de découvrir les collections automnales de commerçants locaux.

Six boutiques se sont mobilisés pour préparer un défilé automnal pour les citoyens. Il s’agit des boutiques C mon style, Chaussures Rioux, Chaussures Cendrillon, Chaussures Fillion, Boutique La Distinguée et Cybelles.

Ce nouvel évènement est une belle occasion de mettre de l’avant les commerçants locaux et de renouveler sa garde-robe en ce changement de saison.

Lors de cette journée spéciale, chaque achat dans les commerces donne la chance de remporter un chèque-cadeau de 20$ dans l'une des boutiques participantes. Pour gagner le tirage, il faut remplir son coupon de participation dans chacun des commerces. Les gagnants seront contactés par téléphone par la directrice d’Espace Centre-ville.