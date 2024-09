Une mairesse élue par acclamation à Saint-Éloi

Saint-Éloi accueille sa nouvelle mairesse, élue par acclamation le 13 septembre. Gisèle Saindon a délaissé son poste de conseillère afin de se lancer dans une nouvelle aventure et ainsi poursuivre le mandat de Mario Saint-Louis.

Curieuse de nature, Mme Saindon, citoyenne de la Municipalité depuis 18 ans, voulait découvrir le monde municipal à partir du rôle de mairesse, voir ce qu’elle pourrait apporter de plus tout en observant ce qui se passe ailleurs. «Et quand on habite dans de petites municipalités, je pense que c’est plus facile de s’impliquer», observe-t-elle.

Pendant la prochaine année, la native de L’Isle-Verte, souhaite s’inspirer d’autres maires et s’imprégner de leur expérience afin de poursuivre le travail déjà enclenché par le conseil.

«J’avais le gout de tenter cette expérience», partage l’élue qui baigne dans le monde municipal depuis les sept dernières années. À la suite du retrait de M. Saint-Louis de la vie politique en juillet, elle a décidé de se lancer pour aider la Municipalité puisque personne n’a posé sa candidature.

Elle ne croit pas se présenter aux prochaines élections municipales. Toutefois, elle est toujours en réflexion à savoir si elle continuera à s’impliquer en tant que conseillère.

Indiquons que le siège qu’elle a laissé derrière a été comblé par Alexandre Côté, aussi élu par acclamation.