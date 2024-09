Portes ouvertes à la caserne de pompiers de Rivière-du-Loup

Le réseau d’affaires QG100 s’est arrêté aux Halles d’innovation et de formation avancée (HIFA) dans le cadre d’une tournée à Rivière-du-Loup, le 19 septembre 2024. Plus d’une quarantaine de membres ont ainsi visité les nouvelles installations de l’organisme situé au 120, rue des Technologies, en plus de rencontrer son équipe de ...