Le pharmacien Dominic Beaumont s’expose à 31 mois de radiation

Le propriétaire de la pharmacie Proxim de Saint-Jean-de-Dieu, le pharmacien Dominic Beaumont, pourrait être radié de sa profession pour 31 mois, pour les 34 infractions au Code de déontologie de sa profession auxquels il a reconnu sa culpabilité en mars 2024. Sur une période de plus de sept ans, il a fait un usage immodéré de substances psychotropes, et il s’est rendu des services pharmacologiques à lui-même.

Des débalancements de plusieurs milliers de médicaments manquants ont été rapportés, dont plus de 7 000 comprimés de dextro amphétamine et plus de 900 capsules de Dilaudid. Dominic Beaumont a admis avoir commencé à consommer des médicaments de façon régulière depuis 2010, alors qu’il était à l’université.

Selon la description du manquement, il s’appropriait des médicaments (dont des psychostimulants) pour sa propre consommation, à même ses inventaires, sans ordonnance valide. Il a aussi entravé le travail de deux syndics le 5 septembre 2023 en leur mentionnant avoir cessé la prise de tout médicament, dont des psychostimulants, depuis plusieurs semaines, alors qu’un test de dépistage effectué le jour même a démontré la présence d’amphétamine dans son urine.

On lui reproche aussi d’avoir fait défaut de respecter des engagements pris avec le syndic, d’avoir laissé sa pharmacie sans qu’elle ne soit sous le contrôle et la surveillance d’un pharmacien et d’avoir fait preuve de négligence. Il a notamment jeté aux ordures des documents contenant les informations confidentielles de ses patients. Le syndic rapporte également une gestion des inventaires défaillante, alors que des médicaments périmés étaient conservés au sous-sol de la pharmacie.

Une recommandation commune a été présentée lors de l’audience du 23 septembre par la représentante de la syndique adjointe Nathalie Lacasse du Conseil de discipline de l’Ordre des pharmaciens du Québec, Me Nathalie Vuille, et par l’avocat de l’intimé, Me Jonathan Chbat.

Me Vuille a plaidé pour une radiation temporaire de 31 mois pour l’ensemble des chefs auxquels le pharmacien Dominic Beaumont a reconnu sa culpabilité, à être purgée à partir du 12 mars 2024.

L’intimé devra aussi se soumettre à une enquête particulière sur sa compétence à être effectuée par le comité d’inspection professionnelle, au moment de sa réinscription au tableau de l’Ordre des pharmaciens du Québec. Il devra s’abstenir de redevenir propriétaire d’une pharmacie pour une période de cinq ans, après sa période de radiation.

Certaines des 34 infractions auxquelles M. Beaumont a reconnu sa culpabilité se trouvent au cœur de l’exercice de la profession de pharmacien. Plusieurs chefs sont aussi en lien avec des entraves au travail du bureau du syndic.

Lors des audiences, son comportement a été qualifié par Me Nathalie Vuille d’«inacceptable et inexcusable». Elle a souligné que l’intimé était totalement désorganisé et qu’il a eu un manque de jugement flagrant à différents égards. Dominic Beaumont a contourné toutes les protections qui sont mises en place afin d’éviter qu’un pharmacien ne s’approvisionne à même les stocks de sa pharmacie. Il a commis des gestes illégaux sur une longue période, de manière répétée, et n’a pas respecté à la fois les patients, sa profession et son ordre professionnel.

«On va espérer que M. Beaumont aura la volonté, l’intérêt et le professionnalisme requis pour respecter les deux engagements pris auprès de l’ordre», a souligné Me Vuille. Elle indique qu’une inquiétude subsiste chez la plaignante quant au risque de récidive de Dominic Beaumont.

L’avocat de l’intimé, Me Jonathan Chbat, a affirmé que le plaidoyer de culpabilité du pharmacien de Saint-Jean-de-Dieu et la collaboration entre les deux parties ont permis d’économiser un temps énorme dans tout le processus disciplinaire. Selon lui, une radiation plus longue «dissiperait tout espoir de réhabilitation de l’intimé». Les infractions qui lui sont reprochées sont objectivement graves. Me Chbat ajoute que le processus disciplinaire a eu un effet dissuasif sur son client. Il se trouve présentement dans une situation financière très difficile et il a appris sa leçon. Dominic Beaumont a amorcé une prise en charge sérieuse pour sa santé. Il a réalisé que ce n’était pas fait pour lui d’être pharmacien propriétaire, rapporte son avocat. «Rien n’indique qu’il ne serait pas un excellent pharmacien si sa pratique est uniquement concentrée sur ses patients», a complété Me Chbat.

Le Conseil de discipline de l’Ordre des pharmaciens a pris la décision en délibéré et elle sera rendue ultérieurement.