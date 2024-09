Plusieurs activités pour la Semaine mondiale de l’allaitement maternel au Bas-Saint-Laurent

Dans le cadre de la Semaine mondiale de l’allaitement maternel (SMAM) qui a pour thème «Le soutien à l’allaitement pour réduire les inégalités», Nourri-Source Bas-Saint-Laurent dévoile sa programmation qui se tiendra du 28 septembre au 6 octobre.

Nourri-Source BSL invite les familles à se rassembler pour allaiter dans les belles couleurs de l’automne à Rivière-du-Loup, le 28 septembre, au parc du Campus-et-de-la-Cité à proximité des nouveaux bancs d’allaitement. Des marraines d’allaitement seront présentes de 10 h à midi. La grande tétée aura lieu à 11 h.

Des boissons chaudes et des grignotes seront sur place. Des prix seront tirés. Il faut apporter ses chaises et couvertures. L’activité est remise au lendemain en cas de pluie.

Le même évènement aura lieu le 5 octobre à Rimouski au parc Beauséjour près du nouveau banc d’allaitement. Aussi remis au lendemain en cas de pluie.

CONCOURS

Du 28 septembre au 6 octobre, Nourri-Source BSL invite les mamans et les familles à se prendre en photo en train d’allaiter sur les neuf nouveaux bancs d’allaitement situés dans les MRC de Rimouski-Neigette, La Mitis et Rivière-du-Loup et à les partager sous la publication qui sera faite sur la page Facebook de l’organisme. Plusieurs prix de participation seront tirés au sort.

Pour accéder à la carte interactive des bancs d’allaitement : http://bit.ly/3AFr7vn

L’organisme remercie ses partenaires et collaborateurs qui ont fait en sorte que le projet des bancs d’allaitement se réalise.