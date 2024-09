De la fumée sans feu dans les égouts de Saint-Ludger à Rivière-du-Loup

La Ville de Rivière-du-Loup procédera le lundi 23 septembre à des tests de dispersion de fumée dans les égouts afin de détecter les branchements inversés.

Cette technique répandue, utilisée pour la dernière fois en 2022 à Rivière-du-Loup, consiste à introduire une fumée non toxique dans les cavités du réseau d’égouts à divers endroits sur le territoire. Cela permet de détecter les sources de captage d’eau pluviale incorrectement branchées au réseau sanitaire.

Les essais se concentreront cette année dans le quartier Saint-Ludger, principalement dans le développement Royal Sud et une portion autour de la rue Témiscouata, soit le quadrilatère compris entre les rues Alfred-Fortin au nord et Aline au sud, ainsi que la rivière du Loup à l’ouest et la zone agricole à l’est.

Les citoyens et commerces du secteur seront informés par lettre personnalisée.