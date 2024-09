20 730 $ pour Fondation du RSSS des Basques

La Fondation du Réseau de santé et de services sociaux des Basques était de retour avec son tournoi de golf bénéfice, le vendredi 6 septembre. L’événement, tenu au club de golf de Saint-Mathieu-de-Rioux, a permis d’amasser le montant de 20 730 $.

L’activité était présidée par Renée Leblanc, propriétaire de la Boucherie Centre-Ville de Trois-Pistoles. Elle a rassemblé 88 golfeurs et 130 convives lors du souper et de la soirée. Plusieurs donateurs et commanditaires étaient présents.

En journée, les participants ont joué neuf trous en équipe sous un beau soleil radiant. Pour une deuxième année consécutive, c’est le quatuor Info Dimanche-Bérubé GM qui a d’ailleurs remporté la compétition amicale avec un score de -4. En soirée, les convives ont participé à un souper et au Parc du Mont-Saint-Mathieu.

«Nous avons vécu une super belle journée», s’est réjoui le président du conseil d’administartion de la Fondation du RSSS des Basques, Sébastien Sirois. Il a remercié les membres du conseil d’administration, la présidente d’honneur, ainsi que tous ceux et celles qui ont rendu la journée possible.

Le tournoi de golf est la principale activité de financement du RSSS des Basques. L’argent amassé cette année fera «une énorme différence», confirme M. Sirois, et permettra à l’organisme de répondre aux demandes qui lui seront adressées.