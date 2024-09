Appel d’intérêt pour une ressource intermédiaire destinée aux jeunes à Rivière-du-Loup 

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent souhaite l’ouverture d’une nouvelle ressource intermédiaire destinée à une clientèle jeunesse dans la MRC de Rivière-du-Loup. Un appel d’intérêt à récemment été lancé afin de trouver des personnes intéressées à réaliser ce projet porteur.

Selon les documents disponibles sur le SEAO, le CISSS du Bas-Saint-Laurent est à la recherche d’un partenaire souhaitant développer «une ressource intermédiaire de type résidence de groupe pouvant accueillir neuf usagers nécessitant de l’hébergement dans un cadre de protection, plus spécifiquement en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ)».

Gilles Turmel, responsable des communications au CISSS du Bas-Saint-Laurent, explique que son organisation souhaite par ce processus évaluer le marché et en apprendre plus sur les possibilités et l’intérêt des entreprises de répondre aux besoins RI dans la région.

Pour ce projet en particulier, six chambres devraient être accessibles à une clientèle jeunesse. Trois petits appartements seraient aussi disponible afin de soutenir des adolescents de 16 à 19 ans dans leur transition vers l’âge adulte.

«Ce sont des jeunes qui, dans un an ou deux, ne seront plus sous l’autorité de la DPJ. C’est une façon de les aider à passer cette étape-là», a soutenu Gilles Turmel, précisant que l’accompagnement est axé sur le développement de l’autonomie des jeunes.

La ressource intermédiaire viendrait combler un vide présent actuellement dans les services régionaux entre les familles d’accueil et le centre de réadaptation jeunesse. Ce type d’hébergement n’existe pas dans la région, bien qu’il soit actuellement offert ailleurs au Québec.

«Il y a des jeunes qui, pour différentes raisons, ont besoin d’un peu plus que d’une famille d’accueil, mais dont le cas ne nécessite pas qu’ils entrent en centre de réadaptation», a expliqué le représentant du CISSS.

«On a déjà des ressources intermédiaires pour en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique, mais on n’en a pas [de ce type] en jeunesse. Les besoins évoluent et on a décidé de lancer cette démarche.»

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent ne cache pas que l’appel d’intérêt s’adresse aux personnes qui sont prêts à s’engager, qui ont une certaine expérience en soins et qui ont des installations disponibles, bien qu’aucun critère ne soit explicitement indiqué. Selon les réponses obtenues, un processus d’appel d’offres en bonne et due forme pourrait être lancé prochainement.