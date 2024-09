Belle participation au forum «Pour une collectivité sans précarité»

Sous le thème «Pour une collectivité sans précarité», le Forum public, tenu le 18 septembre à Saint-Mathieu-de-Rioux, a permis de réunir quelque 90 personnes. L’évènement s’adressait à tous les organismes du secteur communautaire ainsi qu’aux personnes citoyennes des huit MRC du Bas-Saint-Laurent.

Le comité organisateur, composé du Regroupement des assistées sociales et assistés sociaux du Témiscouata (RASST), en collaboration avec l’Observatoire des profilages, ADDS Kamouraska, et le Groupe AVEC de Mitis, est très satisfait de la participation et du déroulement de cette activité.

Le forum public du Bas-Saint-Laurent aura été une occasion de faire le bilan des luttes concernant la pauvreté et la précarité dans la région, de s’en inspirer et de planifier un avenir communautaire et collectif. Ainsi, quelques questions essentielles auront été abordées : Transformation sociale : ici au Bas-Saint-Laurent, où en sommes-nous actuellement face à la précarité?; Quelles analyses peut-on tirer des luttes menées jusqu’à ce jour?; Quels sont les moyens qui nous permettent d'obtenir des gains?

Pour l’occasion, le chercheur Yann Tremblay-Marcotte, de l’Université de Montréal, a porté un regard historique sur des mobilisations marquantes au Bas-Saint-Laurent, dont celle des Opérations Dignité II, ainsi que celle de l’assurance revenu de base universel. Des capsules vidéo, des ateliers de discussion et une plénière ont aussi fait partie du déroulement de la journée.

Les maigres avancées sociales des dernières décennies et l’apparition de nouvelles problématiques - particulièrement l’itinérance en région, l’accès difficile aux produits et services en alimentation, la crise du logement, le coût du transport - témoignent de la nécessité de revoir les stratégies d’intervention auprès de tous les niveaux de décideurs : municipalités, gouvernements provincial et fédéral, croient les organismes présents. Faire entendre les voix des exclus, choisir et prioriser les moyens d’action étaient au nombre des objectifs immédiats, selon eux.

Au terme de l’exercice, le Forum aura montré qu’il est possible d’avoir plus de force et d’influence en déterminant ces objectifs communs et en réalisant des actions concertées.

Des stratégies nouvelles ont aussi été mises de l’avant pour en bonifier les effets. Ce sera un dossier à suivre cet automne.