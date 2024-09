Moment de commémoration à Cacouna pour la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation

Le 30 septembre, à l’occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk (PNWW) tiendra un moment de commémoration à Cacouna.

La Journée du chandail orange est une commémoration organisée par les communautés autochtones pour sensibiliser aux impacts intergénérationnels des pensionnats sur les individus, les familles et les communautés. Elle vise également à promouvoir le message «Chaque enfant compte». Le chandail orange symbolise la dépossession de la culture, de la liberté et de l'estime de soi subie par les enfants autochtones sur plusieurs générations.

Dès l’aube, un feu sacré sera allumé sur la pointe, près des bureaux de la Première Nation à Cacouna. Celui-ci sera entretenu jusqu’au coucher du soleil par un gardien du feu. Les membres de la communauté sont invités à venir y déposer une offrande de tabac et des pensées positives.

À 13 h, une allocution de Larry Jenniss, directeur général de la PNWW, aura lieu sur le site de Ktopeqonok (la pointe à Cacouna). Pain banique, confiture, café et infusions seront servis jusqu’à 16 h.

Les participantes et les participants sont invités à porter un chandail ou un accessoire de couleur orange.

«Notre communauté n’a pas, ou que très peu, été affecté par le système des pensionnats puisque nos ancêtres ont été dispersés par la perte de la réserve de Viger au moment où ce système a été mis en place. Cette perte a été un coup dur puisque nous devons aujourd’hui nous battre pour arriver à faire revivre notre culture et notre langue. Nous sommes tout de même affectés par ce que nos sœurs et nos frères des autres nations ont eu à surmonter. Nous ne pouvons qu’être solidaires face à tout ce que le colonialisme a fait subir à nos communautés autochtones et cette journée du 30 septembre est l’occasion d’unir nos voix et de travailler à bâtir l’avenir» a partagé Jacques Tremblay, Grand Chef de la PNWW.