L'Association Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent annonce le lancement de la semaine des «Institutions mangent local» au Bas-Saint-Laurent, qui se déroulera du 23 au 29 septembre. Cet événement vise à promouvoir l'intégration de produits locaux dans les institutions partout à travers la province, mettant en lumière la richesse et la diversité des saveurs locales.

Au Bas-Saint-Laurent, ce sont 18 établissements qui participent à cette semaine en organisant diverses activités. École primaire et secondaire, service de garde à la petite enfance, centre de formation : plusieurs institutions en profitent pour mettre de l’avant les aliments locaux.

DES ACTIVTÉS POUR IMPLIQUER LES JEUNES

Les étudiants en cuisine d’établissement du Centre de formation professionnel Pavillon-de-l'Avenir participeront à une activité de création de plats mettant en vedette les légumes d’automne de maraicher de la région. En plus de conscientiser les jeunes sur l'importance de l'approvisionnement local et de les encourager à intégrer ces produits dans leur confection de menus, l’atelier vise à faire connaitre l’offre de la région et les différents producteurs et transformateurs bas-laurentiens.

Le 25 septembre, la Jeunathèque d'Amqui offrira un atelier culinaire où les participants auront l'occasion de préparer des pizzas garnies de produits locaux. Cette activité ludique et éducative vise à sensibiliser les jeunes à la provenance des aliments et sera animée par le comptoir gourmand Au Bec Pointu situé à Amqui.

«Nous sommes très enthousiastes à l'idée de lancer cette semaine des “Institutions mangent local”», déclare Nicole Lavoie, directrice générale de Saveurs du Bas-Saint-Laurent. «En impliquant les jeunes de notre région dans ces activités, nous espérons créer un lien durable entre eux et les produits locaux, tout en soutenant les producteurs de notre belle région.»

UN ENGAGEMENT TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

L’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) est fier de participer à cette semaine de festivités. L’ITHQ propose, cette année, une série d’activités amusantes et instructives pour la communauté ITHQuoise et au-delà : dégustation et discussion à propos des légumes frais, quiz sur la production locale, projection du documentaire «Du phoque au menu», portrait d’une école de Lanaudière qui a développé de nouvelles collations à partir de produit d’ici.

Tout au long de l’année, leur équipe-conseil en approvisionnement local soutient les institutions publiques québécoises dans l’atteinte de leur cible d’achat d’aliments québécois, en lien avec la stratégie nationale d’achat d’aliments québécois (SNAAQ). Au Bas-Saint-Laurent, la conseillère Anne-Marie Saulnier, basée à Rimouski, collabore avec les responsables des services alimentaires, des approvisionnements et du développement durable, de pair avec les autres acteurs de l’écosystème, pour atteindre les objectifs fixés. «Cette semaine nous donne l’occasion de démontrer que l’alimentation locale est possible pour les institutions publiques et de faire connaitre notre service», précise Brigitte Marcotte, chargée de projet et cheffe de l’équipe-conseil en approvisionnement local de l’ITHQ.

L'association Saveurs du Bas-Saint-Laurent invite toutes les institutions de la région à participer à cette semaine spéciale en intégrant des produits locaux dans leurs menus et en organisant des activités similaires.