Une dizaine de citoyens sans ligne de téléphonie résidentielle à Saint-Épiphane

Des habitants des rangs 1, 3 et 4 de Saint-Épiphane sont sans ligne de téléphonie résidentielle fonctionnelle depuis près de trois mois. Malgré l’intervention de plusieurs citoyens auprès de Bell Canada, la situation est toujours la même à la mi-septembre. Une aberration, selon la résidente Linda Gagné.

Depuis le mois de juin, Mme Gagné a appelé le fournisseur quatre fois. À trois reprises, un technicien a été dépêché sur place. «Le problème n’est pas chez nous», assure la citoyenne. Un des employés lui a indiqué que le câblage de Bell serait en fin de vie, ce qui expliquerait l’interruption du service.

Les problèmes ont débuté en juin, alors que Linda Gagné a remarqué de l’interférence sur sa ligne téléphonique. La situation a ensuite régressé, des appels coupant sans raison, jusqu’à ce que le service cesse complètement en début septembre.

En écrivant à un groupe de citoyens de Saint-Épiphane sur Facebook, Linda Gagné a constaté qu’elle était loin d’être la seule à vivre ce problème. En plus de ses appels à Bell Canada, elle a communiqué avec le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes avant d’être référée à la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision. Elle a officiellement déposé une plainte et invité les résidents vivant le même problème à faire de même.

«Il ne faudrait pas attendre qu’un drame se produise. Il faut agir. C’est inquiétant», a souligné Mme Gagné. Elle est particulièrement préoccupée pour les personnes âgées isolées qui, en cas d’urgence, comptent sur leur ligne fixe. Elle partage que plusieurs d'entre elles n’ont pas de cellulaire et que, malgré tout, le service n’est pas très fonctionnel dans la municipalité.

Après plusieurs démarches ardues, Linda Gagné a réussi à obtenir un remboursement de la part de son fournisseur pour deux mois sans service. En prenant la parole, elle espère faire bouger les choses un peu plus rapidement afin d’assurer la sécurité des résidents des rangs à Saint-Épiphane.

Info Dimanche a communiqué avec Bell Canada pour obtenir plus d’information. «Nous avons constaté un problème avec l’équipement de télécommunication qui peut causer un service intermittent de ligne téléphonique résidentielle pour certains clients de Saint-Épiphane. Nos équipes seront sur place dans les prochains jours pour tenter de résoudre cette problématique. Nous sommes désolés des inconvénients», a souligné la gestionnaire principale des relations avec les médias, Caroline Audet.