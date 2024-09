Un atelier de physiothérapie pour les personnes touchées par le cancer du sein

L’Association du cancer de l’Est du Québec invite les personnes touchées par le cancer du sein à un atelier de physiothérapie qui aura lieu le 17 octobre, à 19 h, au Centre de mieux-être Cendrine et Philippe de l’Hôtellerie Omer-Brazeau à Rimouski.

Ayant comme titre «La physiothérapie, une alliée pour optimiser vos capacités à la suite d’un cancer du sein», cette activité gratuite est présentée par Marie-Christine Gendron, physiothérapeute. Dans cet atelier, la conférencière abordera les principaux outils et exercices que peut offrir la physiothérapie pour que la personne puisse retrouver une amplitude de mouvement, prévenir les cordons axillaires, les adhérences des cicatrices ainsi que le lymphœdème.

L’atelier s’adresse à toutes les personnes qui ont eu un diagnostic de cancer du sein et qui ont des restrictions physiques ou de la douleur, que ce soit avant, pendant ou après les chirurgies ou les traitements en oncologie, et ce, qu’il y ait eu reconstruction mammaire ou non. Toute personne désirant en savoir plus sur le sujet est aussi la bienvenue.

Les personnes intéressées à participer à cet atelier en personne peuvent s’inscrire auprès d’Élaine Sylvestre au 418 724-0600, poste 2021 ou à [email protected].

Rappelons que les personnes de tout l’Est-du-Québec pourront participer en direct à cette activité via la page Facebook de l’Association et les jours suivants, en différé.