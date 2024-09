Réfection du pont d’Amours : de nouveaux irritants liés à un éventuel pont temporaire

L’installation d’un pont temporaire permettant de garder un lien routier entre les deux rives de la rivière du Loup pendant la réfection du pont D’Amours pourrait être moins avantageuse que prévu. De nouvelles informations selon lesquelles les véhicules lourds y seraient interdits viendront notamment alimenter les réflexions du conseil municipal.

Les autobus scolaires, les camions de pompier et peut-être même les véhicules tirant des remorques pourraient ne pas avoir accès au pont temporaire, si cette avenue était celle retenue dans ce dossier. Plus encore, les travaux liés à la construction et au démantèlement de l’infrastructure forceraient tout de même une fermeture complète du pont D’Amours sur plusieurs mois.

Le maire Mario Bastille a été informé de ces nouvelles réalités lors d’une récente rencontre avec des représentants du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Questionné par un citoyen sur le dossier lors de la dernière séance du conseil municipal, l’élu a fait preuve de transparence, expliquant notamment que la Ville allait sans doute être contrainte d’aménager une caserne satellite afin d’assurer la sécurité des citoyens des deux côtés de la rivière, quoi qu’il arrive.

PONT TEMPORAIRE

M. Bastille a expliqué que la construction et le démantèlement d’un pont temporaire demanderaient chaque fois plusieurs semaines de travaux. Surtout, il a dévoilé l’information selon laquelle le pont D’Amours serait lui aussi fermé complètement durant ces deux périodes, puisqu’une grue serait installée sur la rue Saint-Magloire, rendant impossible la circulation routière.

Les automobilistes souhaitant se rendre au travail seraient donc forcés de se trouver un nouvel itinéraire sur de longues périodes durant l’année. Pour les conducteurs de véhicules lourds, cette réalité serait augmentée et pourrait s’étirer sur 12-13 mois, soit le temps nécessaire pour réaliser le chantier dans son ensemble.

Les conséquences d’un pont temporaire pourraient être donc plus importantes que ce qui était anticipé il y a encore quelques semaines, a convenu l’élu.

«Pour les gens du ministère, le pont temporaire représente aussi un [gros mandat]. Ça nécessite de travailler dans une rivière, faire du pieutage, de l’enrochement… les défis sont nombreux», a-t-il détaillé.

FERMETURE COMPLÈTE

L’autre option possible, celle d’une fermeture complète du pont d’Amours, forcerait tous les automobilistes à trouver une alternative pour effectuer l’aller-retour entre le quartier Saint-Ludger et le reste de la Ville. Les travaux s’échelonneraient alors sur une période d’environ 8 mois.

Selon Mario Bastille, cette solution est certainement la plus rapide et la moins couteuse, mais elle n’est pas non plus sans inconvénient.

«Il y a des questionnements à avoir, puisqu’il y a des avantages et des désavantages de chaque côté», a-t-il dit.

Il soutient que le conseil municipal sera à l’écoute des préoccupations des citoyens et il souhaite d’ailleurs que ces derniers soient consultés par le ministère des Transports.

Le ministère des Transports doit également sonder l'ensemble des intervenants touchés par ce projet.

Chose certaine, beaucoup d’eau coulera sous le pont D’Amours avant le début des travaux qui pourraient être lancés au cours des trois prochaines années.