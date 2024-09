L’Association des producteurs de tourbe horticole du Québec célèbre son 60e anniversaire

L’Association des producteurs de tourbe horticole du Québec (APTHQ) a récemment marqué un jalon important de son parcours en célébrant son 60e anniversaire lors d’un événement tenu à Rivière-du-Loup le 13 septembre. Pour l’occasion, l'association a réuni des partenaires et des membres actuels et anciens ainsi que des collaborateurs clés ayant contribué au développement et à l'essor du secteur.

Plus de 50 personnes étaient présentes à l’événement, incluant des pionniers qui ont marqué l’histoire de l’industrie au Bas-Saint-Laurent, dont Bernard Bélanger de Premier Tech, Gabriel Lambert des Tourbières Lambert, Claudin Berger des Tourbières Berger et Marcel Lévesque des Tourbes Nirom. Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup - Témiscouata a aussi pris la parole afin de souligner l’importance de l’industrie dans la région.

«Il s’agit d’un secteur qui m’est non seulement connu personnellement, ayant travaillé dans l’industrie de la tourbe dans les années 1990, mais que je considère essentiel pour le développement économique et social de notre région. On a de belles entreprises dans la circonscription qui rayonnent à l’international et particulièrement dans le domaine de la tourbe horticole. 60 ans d’existence, c’est assez exceptionnel pour une organisation de la sorte», a témoigné la députée.

Les célébrations du 60e anniversaire ont offert une occasion unique de souligner les contributions précieuses des personnes qui ont joué un rôle essentiel dans la réussite et la croissance de l'APTHQ au fil des décennies, ainsi que des organisations qui contribuent à faire rayonner l’association. Des allocutions ont rappelé les étapes marquantes de l’industrie de la tourbe à travers le temps et ont rendu compte du chemin parcouru. Des présentations vidéo et des photos d’archives ont témoigné de l’évolution du secteur. Un cocktail convivial a permis des rencontres et des retrouvailles entre anciens et nouveaux membres et partenaires.

«Avec notre association qui célèbre son 60e anniversaire, il est motivant de mesurer l’impact de la vision des membres qui nous ont précédés. L’acceptabilité sociale et la sécurité alimentaire sont parmi les sujets d’actualité sur lesquels les membres ont décidé de se pencher il y a déjà plusieurs années et qui nous permettent aujourd’hui d’avoir les outils nécessaires pour être des instigateurs de nouvelles façons de faire et de répondre aux défis actuels», a partagé Frédéric Caron de Premier Tech, aussi président de l’APTHQ.

L’APTHQ a profité de ce rassemblement pour tenir l’Assemblée générale annuelle des membres du Créneau d’excellence Tourbe et substrats et pour présenter son rapport annuel 2023-2024. Pendant cette période, le Créneau a travaillé activement à 45 projets touchant au développement durable, à la recherche et l’innovation, au rayonnement et à la mobilisation des acteurs ainsi qu’à la formation des travailleurs du secteur.