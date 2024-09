Collecte de contenants consignés pour la Fondation du Collège Notre-Dame

La Fondation du Collège Notre-Dame récidive avec son opération de collecte de contenants consignés, ce samedi 21 septembre de 9 h à 16 h, sur le territoire de la ville de Rivière-du-Loup.

«Pendant la belle saison, les gens accumulent leurs canettes et leurs contenants en plastique dans leur garage. Nous leur proposons de les désencombrer pour soutenir notre mission éducative, favoriser l’éducation relative à l’environnement et encourager le recyclage. Cette activité permet aussi aux élèves de développer des habiletés en communication, des aptitudes associées à l’entrepreneuriat», exprime la coordonnatrice aux évènements et au développement philanthropique de la Fondation, Geneviève Joncas.

Le 21 septembre, plusieurs élèves dûment identifiés au Collège sillonneront les rues des différents quartiers de la ville à bord des véhicules de l’entreprise Transport RDL pour récolter des contenants. Ils seront accompagnés des administrateurs du conseil d’administration de l’organisme. Les dons monétaires seront acceptés.

Samuel Joncas, propriétaire de Transport RDL, exprime son soutien à la Fondation du Collège Notre-Dame. «Chez Transport RDL, nous sommes honorés de renouveler notre engagement envers la Fondation du Collège Notre-Dame. Nous croyons fermement en l'importance de soutenir l'éducation des jeunes et de promouvoir des initiatives écologiques. En investissant dans ces causes essentielles, nous contribuons à bâtir un avenir meilleur pour notre communauté. Ensemble, on peut faire la différence!»

Les profits générés par cette collecte seront entièrement remis à la fondation pour lui permettre de poursuivre sa mission qui est de soutenir la consolidation, l'amélioration et le développement des infrastructures, des équipements, des programmes et des services du Collège. En cas de pluie, la collecte sera remise au dimanche 6 octobre.