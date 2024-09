Arthur L’Aventurier à la Bastringue d’automne de Saint-Jean-de-Dieu

L’événement La Bastringue d’automne présente une programmation variée pour sa 3e édition les 27 et 28 septembre sur le site de la Maison d’Auteuil, situé au 33, Principale Nord à Saint-Jean-de-Dieu.

Les familles pourront assister au spectacle du célèbre Arthur l’Aventurier qui prendra place le samedi 28 septembre à 10 h 30 dans le chapiteau. Le spectacle et l’entrée sur le site sont gratuits.

Cette activité sera suivie d’un diner hot-dogs BBQ et le spectacle du groupe de musique traditionnelle La Bacaisse. De nombreuses activités se succèderont pendant la journée: tour de calèche, tour de poneys (mini-chevaux), visite des animaux de la ferme, visite guidée de la Maison d’Auteuil, maquillage pour enfants avec Marie-Libellule, séance de danse country avec Marie-Elen Belzile à 14 h 30 et bien plus! Un souper-méchoui sera également offert dans le chapiteau. Le souper méchoui sera agrémenté d’un 5 à 7 musical avec le groupe Junior Vintage, auquel succèdera une soirée dansante avec le groupe Experience Band mettant en vedette Annie Labrie.

La Bastringue d’automne débutera le vendredi 27 septembre par la présentation d’un spectacle du conteur acadien Dominique Breau dans le fenil de la grange d’Auteuil à 20 h. Ce spectacle est présenté en collaboration avec les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant des Trois-Pistoles. Le spectacle sera précédé d’une entrevue sous forme de jasette publique avec Raymond D’Auteuil, co-propriétaire des lieux à 19 h.

Cet évènement est organisé par le Comité des loisirs de Saint-Jean-de-Dieu, les membres de la famille d’Auteuil qui accueillent l’évènement sur leur site, une équipe de bénévoles et des représentants de la SADC, du CLD et de la MRC des Basques.