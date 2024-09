Saint-Antonin souligne la Fête des récoltes à son jardin communautaire

La Ville de Saint-Antonin a célébré la Fête des récoltes le 11 septembre, par une soupe populaire gratuite qui a été cuisinée à partir des légumes qui ont poussé au jardin communautaire, situé sur la rue Pelletier, près de la caserne de pompiers.

Le repas a été partagé entre les jardiniers, les citoyens, les membres de la Corporation de développement de Saint-Antonin, les élus et les partenaires du projet. Le but de cette activité était de récolter les avis des participantes et participants sur la qualité du jardin cette année.

«Les jardiniers ont vraiment développé une manière de travailler ensemble, de s’encourager, de se donner des trucs et de s’entraider», rapporte l’agente de développement à la Ville de Saint-Antonin, Karine Vincent. Les partenaires qui se sont investis dans le projet ont permis aux personnes participantes de bénéficier de terre à jardin, compost, engrais et de rabais sur les semences.

Ce printemps, une réunion avait été organisée avec les jardiniers puisque leur terrain de jeu se trouvait sur un terrain privé qui a été vendu. Le jardin communautaire a donc été déménagé près de la caserne incendie par l’équipe des travaux publics de la Ville. Seize parcelles de jardin ont été cultivées au cours de l’été.

L’espace de culture a été agrandi et il pourrait l’être encore. De la terre de l’ancien jardin a été transférée et huit voyages de terre supplémentaires ont été nécessaires pour préparer les parcelles. «C’est un terrain qui appartient à la Ville, c’est ce qui donne la possibilité de s’ajuster année après année», ajoute Karine Vincent.

Les légumes cultivés par la Corporation de développement ont été déposés dans les frigos partagés sur le territoire de Saint-Antonin. Les invités à la Fête des récoltes ont pu repartir avec de la soupe et les pots restants ont été déposés, eux aussi, dans les frigos partagés afin de nourrir le mouvement de l’économie circulaire.

Un processus de compostage se mettra en place cet automne afin de préparer l’espace de culture pour l’an prochain. L’organisation du jardin communautaire sera vouée à devenir autonome, avec l’accompagnement de la Corporation de développement de Saint-Antonin, qui restera en appui. Un appel à tous pour les inscriptions au jardin communautaire sera lancé au printemps.