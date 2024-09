Mise en service de deux nouveaux tronçons de l’autoroute 85

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable continue de franchir, une à une, les étapes nécessaires à la mise en service complète de la nouvelle autoroute 85. Il a procédé à l’ouverture de deux nouveaux tronçons de route, ce mardi 17 septembre.

Le tronçon 5, situé à Saint-Honoré-de-Témiscouata sur une distance de 4,7 km, est désormais ouvert à la circulation dans son ensemble, conformément à l’échéancier établi.

Ce n’est toutefois pas tout, alors que la majeure partie du tronçon 4, reliant Saint-Honoré-de-Témiscouata à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, est également mis en service. Une ouverture qui survient un an plus tôt que prévu.

De ce côté, le ministère précise que d’autres travaux devront se poursuivre jusqu'au 5 novembre afin de finaliser la construction d’une portion d’environ 2,5 km de la chaussée en direction nord, mais la majeure partie du tronçon demeure accessible.

Cette belle réussite n’aurait pas été possible sans l’expertise des équipes, l’efficacité des travailleurs sur le chantier et la clémence des conditions météorologiques, a-t-on précisé.

TRONÇON 5

Les travaux du tronçon 5 ont débuté en août 2021 et incluent notamment la construction d’un demi-échangeur au kilomètre 67, y compris un pont d’étagement et deux bretelles à la hauteur de la rue Principale et du 10e Rang, de trois ponts à la hauteur de la rivière des Prairies et des voies de desserte est (rue Principale) et ouest (route Gérard-Roy).

La construction de ce tronçon a nécessité un investissement de 60 M$ (asphaltage exclu).

TRONÇON 4

De son côté, le chantier du tronçon 4, situé de part et d’autre du chemin Taché Ouest, dans les municipalités de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup et de Saint-Honoré-de-Témiscouata, a débuté en octobre 2021 sur une distance de 5,6 km.

Ces travaux incluent notamment la construction d’un échangeur complet au kilomètre 72, à la hauteur du chemin Taché Ouest, de trois ponts au-dessus de la rivière Saint-François, de deux ponts à la hauteur du ruisseau Armstrong et de la voie de desserte ouest (route des Roches et route Gérard-Roy).

La construction de ce tronçon a nécessité un investissement de 91 M$ (asphaltage exclu).

UN DERNIER TRONÇON

Le parachèvement de l’autoroute 85, l’un des plus grands chantiers routiers au Québec, s’approche de la ligne d’arrivée. Il ne reste maintenant aux professionnels qu’à terminer les travaux sur le septième et dernier tronçon, soit celui entre Saint-Honoré-de-Témiscouata et Saint-Louis-du-Ha! Ha!, pour mettre en service l’entièreté de l’autoroute 85 en 2026.

Depuis le début des travaux, six des sept tronçons ont été complétés, soit le tronçon 1 à Saint-Antonin (2021), le tronçon 2 à Saint-Antonin (2022), le tronçon 3 à Saint-Antonin et à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup (2022), le tronçon 6 à Saint-Honoré-de-Témiscouata (2022), ainsi que les tronçons 4 et 5 entre Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup et Saint-Honoré-de-Témiscouata (2024).