Un «succès retentissant» pour la 9e édition du Bière Fest

La 9e édition du Bière Fest s’est déroulée sous une température plus que favorable les 12, 13 et 14 septembre. Sur trois jours, l’événement, prisé des amateurs de bière, a accueilli plus de 10 000 personnes au parc Blais de Rivière-du-Loup.

«Un succès retentissant grâce à dame Nature, mais surtout aux festivaliers qui adhèrent à ce concept-là et qui viennent se rassembler autour d’une bonne bière, d’une bonne bouffe, mais aussi de la bonne musique», partage le coorganisateur de l’événement, Steeve Drapeau.

Chaque année, des gens d’un peu partout à travers la province se déplacent afin de prendre part au Bière Fest. Pour M. Drapeau, cet événement rassembleur est un «passage obligé» avant l’automne.

Sur place, les festivaliers ont eu l’occasion de goûter les produits de dix microbrasseries et cinq restaurateurs. «On avait vraiment une belle diversité. On en avait pour tous les goûts. C’est un peu ça qui fait le succès du Bière Fest», exprime Steeve Drapeau.

Quant à la programmation musicale, elle a été «rehaussée de façon importante», selon M. Drapeau. De nombreux spectacles ont été présentés sous le chapiteau. Parmi les artistes et les groupes qui se sont produits sur scène, lors de la fin de semaine : Yannick Lavoie, Experience band, Jean-Philippe Vigneau, Marianne Levesque, Hit the road, Éric Guay, les Rockerpanels ainsi que Gab et les dynamiteurs.

En nouveauté, le samedi, une dizaine de jeux d’adresse pour les enfants étaient proposés, de 13 h à 17 h. «C’était magique. C’était un premier partenariat avec Promutuel Assurance Côte-Sud.»

Steeve Drapeau tient à souligner l’apport essentiel des différents partenaires du Bière Fest. «Il y a des partenaires financiers, mais aussi des partenaires de service qui font en sorte qu’on est capable d’offrir un événement du genre à Rivière-du-Loup. De fournir de l’électricité, de l’eau sur le site. Que tout soit “A1”. C’est beaucoup d’heures de travail.»

L’organisation réserve déjà quelques surprises aux festivaliers en 2025. «C’est sûr qu’on veut faire quelque chose de spécial», conclut M. Drapeau.