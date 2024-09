Dévoilement des candidates du Combat des chefs de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup

La 9e édition du Bière Fest s’est déroulée sous une température plus que favorable les 12, 13 et 14 septembre. Sur trois jours, l’événement, prisé des amateurs de bière, a accueilli plus de 10 000 personnes au parc Blais de Rivière-du-Loup. «Un succès retentissant grâce à dame Nature, mais surtout aux festivaliers qui adhèrent à ce concept-là et ...