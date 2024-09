La Caravane des changements climatiques s’amène au Bas-Saint-Laurent

La Caravane des changements climatiques s’arrêtera à Saint-Simon-de-Rimouski, le 17 septembre prochain. Organisée par la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent avec différents partenaires, cette journée a pour but de mieux outiller les producteurs agricoles bas-laurentiens face aux nouveaux défis imposés par dame Nature.

La Caravane des changements climatiques s’inscrit dans le cadre du projet Agriclimat du Conseil pour le développement de l'agriculture du Québec. En se déplaçant d’une région à l’autre, la Caravane fait connaître diverses entreprises agricoles engagées dans la lutte contre les changements climatiques. Ces dernières servent ensuite de point de référence aux ateliers aux champs et aux conférences présentées lors de ses arrêts.

Au Bas-Saint-Laurent, deux entreprises agricoles des Basques, la Ferme Rioukioux de Saint-Simon-de-Rimouski ainsi que la Ferme l’Abitibienne de Saint-Mathieu-de-Rioux, présenteront les différentes actions réalisées en réaction aux changements climatiques et pour réduire les gaz à effet de serre à la ferme. À ces présentations s’ajouteront une conférence sur les mythes et réalités sur la lutte aux changements climatiques et une autre sur le bilan carbone. Un atelier sur la simulation de pluie sur différentes couvertures de sols et un autre traitant du semis direct sur couverture végétale permanente dans l’objectif d’améliorer la santé et la teneur en carbone des sols sont à l’horaire de la journée.

«En étant en contact quotidien avec la nature, nos producteurs agricoles sont aux premières loges pour constater l’ampleur que prennent les changements climatiques. En allant à la rencontre directe de nos entreprises au Bas-Saint-Laurent, la Caravane permet de parfaire les connaissances et le savoir-faire de nos producteurs avec du contenu concret et adapté à la réalité de chacune des régions qu’elle visite», explique Nathalie Lemieux, présidente de la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent.

L’ensemble des ateliers et conférences de la Caravane des changements climatiques est gratuit pour les producteurs agricoles. La journée se déroulera à la Salle Desjardins de Saint-Simon-de-Rimouski, en matinée, et dans les champs de la Ferme Rioukioux, en après-midi. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire directement en ligne.