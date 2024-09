Le programme de doctorat en médecine de Rimouski accueille maintenant 62 étudiants

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent, la Faculté de médecine de l’Université Laval et l’Université du Québec à Rimouski annoncent que le pavillon d’enseignement de la médecine de Rimouski accueille maintenant trois cohortes d’étudiants. Résultat, le programme rimouskois de doctorat en médecine compte désormais 62 étudiants, dont 24 ont fait leur arrivée au cours des derniers jours.

Le pavillon d’enseignement de la médecine de Rimouski, qui a été construit au coût de 27M$ grâce au soutien financier du ministère de la Santé et des Services sociaux, permet à des étudiants au doctorat en médecine de l’Université Laval de réaliser leur préexternat dans la région et de poursuivre également leur formation ici, tout en profitant d’une excellente exposition clinique et d’une intégration à la communauté universitaire de l’UQAR. Ce projet novateur vise à donner envie aux médecins formés dans la région de pratiquer et de vivre dans l’Est-du-Québec, cela afin de répondre aux besoins médicaux de la population.

STAGES DANS DES HÔPITAUX DE LA RÉGION

Par ailleurs, les 17 étudiants de troisième année prennent part depuis le début de la semaine à un stage d’exposition clinique en médecine de famille. Ce stage vise à leur offrir une expérience pratique et immersive dans des hôpitaux de la région, à favoriser leur compréhension des défis régionaux en matière de santé, à les inciter à opter pour un externat longitudinal intégré (ELI) en région et à y envisager une carrière en médecine de famille à la fin de leurs études.

L’Hôpital de Matane accueille trois de ces étudiants tout comme les établissements d’Amqui et de Notre-Dame-du-Lac. Quatre sont du côté de Chandler et quatre autres à Baie-Comeau. Depuis le début de la semaine, les étudiants ont l’opportunité d’observer des consultations médicales et des procédures médicales courantes, de participer à des cliniques mobiles ou à des initiatives de santé communautaire et de s’impliquer dans des projets de sensibilisation à la santé au sein des communautés locales.

Ce stage d’exposition clinique est une expérience précieuse pour les étudiants en médecine de Rimouski. Il leur permet de voir toute l’étendue possible de la pratique en médecine de famille en région. En outre, il contribuera à former une nouvelle génération de médecins conscients des enjeux spécifiques aux régions et prêts à y exercer leur profession.