Le Mérite municipal Yves-Godbout attribué à Gilles Dubé

La Ville de Rivière-du-Loup a profité de la Semaine de la municipalité pour décerner le Mérite municipal Yves-Godbout, sa plus haute reconnaissance annuelle, à Gilles Dubé. En mettant si bien en lumière notre passé, ce citoyen émérite a contribué à éclairer notre présent, pour mieux nous faire avancer collectivement.

La remise du prix s’est faite lors d’une réception dans la salle du conseil de l’hôtel de ville, mercredi, en présence de la famille, des amis et des proches collaborateurs du lauréat. Une dizaine d’anciens récipiendaires y ont également assisté. Cette distinction est attribuée annuellement, depuis 1986, à des Louperivois et Louperivoises d’exception, afin d'honorer leur engagement, leur don de soi et leur impact sur notre communauté.

«À l’heure où la mémoire collective se perd, au moment où les cerveaux sont remplacés par l’intelligence artificielle, Gilles Dubé est une espèce rare, à protéger. Si sa mission est de s’assurer que notre histoire ne sera jamais oubliée, lui, en tout cas, il ne le sera pas. Il entre aujourd’hui dans le grand livre de notre histoire», a souligné le maire Mario Bastille. Ce dernier lui a rendu hommage devant une cinquantaine de convives, dont des membres de la famille du regretté Dr Yves Godbout, 25e maire de Rivière-du-Loup (1968 à 1983).

MÉMOIRE VIVE

Reconnu pour sa mémoire d’éléphant et son sens de l’anecdote redoutable, M. Dubé s’investit de façon bénévole dans différents organismes culturels et patrimoniaux depuis plus d’un demi-siècle. Il a notamment présidé la Société historique de Rivière-du-Loup pendant dix ans, de 2012 à 2023. Il est également l’auteur de deux livres importants sur l’histoire du Foyer-Patro, qui fut un organe moteur dans le développement régional de l’éducation et des loisirs. C’est d’ailleurs en fouillant dans les archives pour rédiger ce diptyque qu’il a reçu la piqûre de l’histoire régionale.

Enseignant en lettres de formation, il a participé activement à la fondation du Cégep de Rivière-du-Loup en 1969. En plus d’avoir piloté la candidature de Rivière-du-Loup en vue de l’accueil de la toute première Finale des Jeux du Québec en 1971, il a contribué à la création de plusieurs autres organismes notoires, comme le Musée du Bas-Saint-Laurent, le Réseau Biblio Bas-Saint-Laurent et Tourisme Rivière-du-Loup.

Gilles Dubé a toujours gardé de son mentor, l’abbé Ronald Landry, fondateur du Foyer-Patro, son envie de faire progresser la société. À plus de 80 ans, il n’a rien perdu de sa rigueur, de sa vivacité d’esprit et de son amour de la langue française. Longtemps actif au sein de la Corporation du patrimoine religieux de Rivière-du-Loup, il continue de mettre sa mémoire vive à contribution du Comité de toponymie de la Ville.