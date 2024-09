Rendez-vous citoyen sur l’avenir de l’habitation dans le Bas-Saint-Laurent

Afin de répondre à la crise de l’habitation dans le Bas-Saint-Laurent, la Fédération des OSBL d’habitation du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles (FOHBGI), le Comité logement Bas-Saint-Laurent, la Confédération québécoise des coopératives d’habitation et le Groupe de ressources techniques Les Habitations Populaires de l’Est organisent une importante rencontre citoyenne qui se déroulera à l’Hôtel Rimouski, le vendredi 4 octobre de 9 h à 16 h 30. Appelé le «Rendez-vous citoyen du Bas-Saint-Laurent : Jasons habitation !», l’événement invite autant les citoyens, les élus, les étudiants, les acteurs communautaires et les entrepreneurs à se mobiliser pour discuter ensemble de l’avenir de l’habitation dans la région.

Faible taux d’inoccupation, hausse du coût des logements, rareté de logements abordables, sociaux et communautaires, plusieurs enjeux frappent les municipalités du Bas-Saint- Laurent en matière d’habitation. Cela affecte non seulement les finances des ménages, mais aussi l’économie régionale. Le manque de logements freine également l’arrivée de nouveaux résidents, essentiels à la vitalité économique et sociale de la région.

L’événement du 4 octobre prochain vise à lever le voile sur des solutions concrètes pour stimuler la construction de logements, notamment en misant sur le développement immobilier hors marché. David Barbaza, directeur général de la FOHBGI, voit ce rendez-vous comme une occasion en or de mobiliser la région autour d’une vision d’avenir.

«Le Bas-Saint-Laurent a pu bénéficier depuis des années de nombreuses initiatives citoyennes, souvent bénévoles, afin de lancer le développement de projets d'habitation hors marché (OBNL ou Coopérative). Ces organismes sont aujourd'hui des milieux de vie au cœur des municipalités, de véritables espaces de cohabitats inclusifs, sains et sécuritaires. L'objectif de cet évènement est de susciter à nouveau l'intérêt et la mobilisation des citoyens pour ce genre d'initiative et de leur présenter les développeurs qui pourraient les accompagner tel que les GRT ou CMētis. L'habitation est l'affaire de tous et tous peuvent s'impliquer!», a-t-il souligné.

Philippe Dufort, directeur général de l’organisme CMētis, partenaire principal du Rendez- vous, participe activement à la mise en œuvre de ces solutions. «En évacuant la spéculation immobilière de l’équation, les loyers peuvent être réduits de près de 50 %. Le développement immobilier à but non lucratif est une réponse essentielle à une sortie rapide et pérenne de la crise du logement. Nous souhaitons nous mobiliser, avec écosystème régional, afin d’atteindre le cap de 20% des logements hors-marché d’ici 2040», a-t-il indiqué.

L’événement proposera aux participants des panels de discussion, des présentations et des témoignages pour aborder des questions cruciales telles que les suivantes : Quel rôle doivent jouer les gouvernements et les municipalités? Comment favoriser l’accès, le maintien et la construction de logements sociaux et communautaires? Quels impacts ces logements ont-ils sur la région?

Les personnes et organisations intéressées à participer à ce Rendez-vous ont jusqu’au jeudi 19 septembre pour se procurer leur billet via le lien suivant : https://bit.ly/4cTTfYU.