Les priorités des Québécois au cœur du plan d’action du Bloc

Le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, et les députés du parti ont tenu leur caucus présessionnel à Montebello, dans la circonscription d’Argenteuil–La Petite-Nation les 9 et 10 septembre afin de développer les enjeux prioritaires de la prochaine rentrée parlementaire. «Québécois, en Bloc!», thème de cette rentrée, marque le plein engagement du parti envers les Québécois et leurs priorités.

Dans un contexte préélectoral propice à servir le Québec, le député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, a signalé que le Bloc entend d’abord régler définitivement l’enjeu du pouvoir d’achat des aînés par l’adoption du projet de loi C-319.

«On va commencer par régler le problème du pouvoir d’achat des aînés dans les prochaines semaines en réparant l’injustice créée par le gouvernement Trudeau qui pénalise des centaines de milliers d’aînés de 65 à 74 ans. L’adoption de notre projet de loi est une exigence sur laquelle nous serons inflexibles. Qu’il n’y ait aucune ambiguïté cependant : nous ne sommes pas là pour prolonger artificiellement le mandat d’un gouvernement libéral ni pour favoriser l’élection d’un gouvernement conservateur. Nous sommes là pour travailler aux intérêts des Québécois et c’est notre unique objectif», a avisé le député Maxime Blanchette-Joncas.

De la protection de la gestion de l’offre par l’adoption finale de la loi promue par Yves Perron, au pouvoir du Québec en immigration, en passant par une juste répartition des demandeurs d’asile dont le Québec veut s’occuper de façon correcte, judicieuse et généreuse, la langue et la laïcité, les transferts en santé que toutes les provinces et le Québec souhaitent ainsi que l’aide médicale à mourir « sur laquelle le Bloc veut ajouter les bretelles à la ceinture », et bien sûr la fin de l’exception religieuse en matière de propagande haineuse, sont quelques autres éléments essentiels que le Bloc Québécois inclut à son programme cet automne.

Au terme d’un été où le député est allé à la rencontre des citoyens des quatre coins de la circonscription, Maxime Blanchette-Joncas estime ces tournées essentielles. Ce n’est pas un hasard si le Bloc demeure un parti connecté aux réalités des Québécois. Le député bloquiste va continuer de défendre sans relâche et de promouvoir avec force les priorités locales suivantes :

poursuivre les efforts pour stimuler la création de logements ;

lutter contre l’itinérance ;

réformer le programme d’assurance-emploi pour les travailleurs en région ;

améliorer l’offre régionale de transport ferroviaire et aérien ;

soutenir les médias locaux pour assurer une présence de l’information régionale ;

contrer la pénurie de main-d’œuvre.

«Les Québécois n’aiment pas la politicaillerie d’invectives et de mensonges. Ils veulent que leurs élus travaillent pour eux et s’emploient avec sérieux à faire avancer les enjeux importants qui touchent leur quotidien. Plus que jamais, particulièrement dans un contexte de l’élection probable d’un parti hostile à leurs priorités, les Québécois ont besoin d’une voix forte pour faire avancer leurs priorités à Ottawa et ça, c’est notre travail!», a conclu le député Blanchette-Joncas.