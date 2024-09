Un premier rassemblement jeunesse en environnement au Bas-Saint-Laurent

Grâce à une campagne de sociofinancement et à la contribution de plusieurs partenaires, le Carrefour international bas-laurentien pour l’engagement social (CIBLES) complète actuellement sa grande tournée «1000 jeunes écocitoyen.ne.s pour transformer le Monde».

Les ateliers écocitoyens offerts dans les établissements d’enseignement secondaire et collégial du Bas-Saint-Laurent culmineront bientôt avec un rassemblement jeunesse écocitoyen en nature, du 18 au 20 octobre au Village des Sources de Rimouski.

L’événement rassemblera 25 jeunes engagés de 15 à 25 ans de toutes les MRC du Bas-Saint-Laurent afin d’échanger et se former dans un cadre inspirant, en pleine nature. «Durant notre tournée régionale, on a rencontré plusieurs jeunes qui avaient le goût de passer à l’action, raconte Gaëlle Baïlon-Poujol, formatrice et responsable du projet 1000 jeunes. Le rassemblement leur offre l’occasion de se rencontrer pour approfondir leurs connaissances et vivre une expérience de groupe stimulante, qui donne envie de continuer à s’engager.»

La programmation réalisée par le CIBLES en partenariat avec l’équipe du Village des Sources, la Chaire en éducation à l’environnement et développement durable UQAR-Desjardins ainsi que l’entreprise sociale Égo-Éco comprendra plusieurs activités pour se relier à soi, à sa communauté et au monde.

Les participantes et participants pourront, entre autres, réaliser des rencontres éclair en pleine forêt avec plusieurs agents de changement impliqués sur des enjeux tels que l’agriculture urbaine, la mobilité durable, la réutilisation textile et la protection des écosystèmes.

Des jeunes de chacune des huit MRC du Bas-Saint-Laurent sont recherchés pour ce premier rendez-vous régional. Toutes les dépenses (transport, hébergement et repas) sont couvertes grâce au soutien de nombreux partenaires. Pour plus d’information, il suffit de remplir le formulaire d’inscription: bit.ly/rassemblement-éco-bsl

Les ateliers écocitoyens offerts dans les écoles secondaires et les cégeps de la région ont permis de rejoindre 881 jeunes depuis mars dernier, soit 37 groupes dans 11 établissements différents. «Il nous reste encore quelques ateliers gratuits à offrir pour rejoindre les 1000 jeunes visés, principalement dans les MRC du Kamouraska et du Témiscouata, explique Mme Baïlon-Poujol. On invite les enseignantes intéressées à communiquer rapidement avec nous!»

Pour plus de détails et réserver un atelier: cibles.org/offre-ateliers-1000jeunes/