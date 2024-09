Auclair en marche vers une communauté nourricière

Depuis deux ans, la Municipalité d’Auclair a entamé une réflexion concernant les enjeux alimentaires sur son territoire. De cette réflexion découle une initiative qui conduira Auclair à devenir une communauté nourricière.

Les systèmes alimentaires durables sont essentiels pour améliorer la santé des populations, atténuer les impacts des changements climatiques et préserver les ressources naturelles. De plus, il est vital de recréer un lien social autour de l'alimentation. Auclair souhaite favoriser un système alimentaire durable, viable et équitable, garantissant l’accessibilité à une alimentation saine pour toute sa population.

Pour s’assurer du succès de cette démarche, la Municipalité a embauché Stéphane Frachon comme chargé de projet. Son mandat inclut la planification et le développement d’une communauté nourricière à Auclair.

Ce projet implique de collaborer avec divers acteurs locaux pour réaliser un diagnostic approfondi du système alimentaire actuel, identifier ses potentiels de développement et proposer des solutions pour améliorer l’autonomie alimentaire et la résilience de la communauté face à divers enjeux. Les interactions entre les acteurs agroalimentaires, l’ancrage territorial et l’accès à des aliments sains et locaux sont au cœur de cette démarche.

Son objectif est d’améliorer la qualité de vie des Auclairois en promouvant l'autosuffisance alimentaire et en valorisant les compétences locales. En instaurant des infrastructures pour la production, la transformation, la distribution et la valorisation des produits locaux, cette approche vise à offrir un meilleur accès économique et social aux aliments, tout en travaillant à l'autonomie alimentaire de la région. Cela pourrait favoriser l'émergence de nouvelles entreprises et l'ouverture de nouveaux marchés dans le secteur agroalimentaire, dynamisant ainsi l'économie locale et régionale tout en freinant le déclin démographique de la MRC du Témiscouata.

Dans les prochaines semaines, un comité de travail sera constitué afin de participer à l’élaboration et au suivi du projet. Diverses rencontres avec les acteurs du secteur agroalimentaire de la région ainsi qu’avec des communautés nourricières déjà existantes (Saint-Valérien et Matane) sont à l’agenda. De plus, dès l’automne, diverses consultations publiques seront tenues. Ce projet a été financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans le cadre du Programme de développement territorial et sectoriel 2023-2026.