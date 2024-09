Une fête organisée pour accueillir les nouveaux Louperivois

Dans le but de découvrir les services offerts dans leur milieu de vie, rencontrer leurs élus et peut-être même se faire des amis, les nouveaux Louperivois sont invités à un rassemblement festif le dimanche 22 septembre, de 11 h à 14 h, au parc Blais, situé à l’intersection des rues Lafontaine et du Rocher.

Comme le veut la tradition, la Ville de Rivière-du-Loup organise une activité d’accueil à l’intention des personnes et des familles qui se sont établies sur son territoire au cours de la dernière année. C’est l’occasion d’ouvrir grand les bras à ces citoyens tout en leur présentant les atouts de leur ville d’adoption et en créant des liens dans une atmosphère sympathique. L’activité s’adresse autant aux propriétaires et aux locataires qu’aux personnes récemment installées dans une résidence pour personnes âgées.

Autour d’un dîner à la bonne franquette, composé des traditionnels maïs et hot-dogs, les personnes présentes pourront fraterniser avec les membres du conseil de ville et les représentants des différentes unités de services municipales, en plus de visiter quelques kiosques d’information.

De l’animation musicale et des jeux pour les enfants sont également prévus. De plus, dès 13 h, les convives pourront assister à un concert gratuit de l’Ensemble vocal Rythmick, dans un Théâtre de la Goélette fraîchement rénové. En cas de pluie, l’activité sera déplacée à la Maison de la culture située juste à côté au 67, rue du Rocher.

Pour plus d’information, les citoyens peuvent communiquer avec le Service loisirs, culture et communautaire au 418 862-0906 ou à [email protected].