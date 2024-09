Les Centres d’action bénévole lancent le service SécuriCAB

Les Centres d'action bénévole du Bas-Saint-Laurent annoncent le service SécuriCAB, un système d'appel automatisé destiné à offrir une sécurité accrue et des rappels de prise de médicaments aux personnes aînées vivant seules. Cette initiative, rendue possible grâce à la collaboration entre la Fédération des centres d'action bénévole du Québec et le Secrétariat aux aînés du gouvernement du Québec, est offerte gratuitement à tous les bénéficiaires.

SécuriCAB est un service d’appels automatisés qui rejoint la personne aînée pour s’assurer de son bon état de santé. Les appels sont programmés à l’heure choisie et sont disponibles 7 jours sur 7. Si une personne ne répond pas à son appel, un employé de garde est alerté et celui-ci contacte un proche de l'aîné pour qu'une vérification soit effectuée. Ce service peut permettre de sauver des vies en réagissant aux situations d'urgence, par exemples lors d’une chute ou une perte de conscience. Il est aussi possible de faire des rappels de prise de médicament à heures fixes, assurant ainsi que les personnes suivent adéquatement leur traitement.

«Nous sommes très heureux de cette collaboration qui permet de renforcer la sécurité des personnes aînées vivant seules dans notre région. SécuriCAB est un outil précieux qui, en plus de sauver des vies, aide à maintenir l'autonomie et le bien-être de nos aînés. D’ailleurs, le 19 août au matin, un sauvetage a été réalisée auprès d’une dame de Rivière-du-Loup qui avait fait une chute la veille due à un malaise et ne pouvait se relever seule. La dame a été hospitalisée, mais on ne craignait pas pour sa vie», a déclaré Justin Labrie, porte-parole pour les Centres d'action bénévole du Bas-Saint-Laurent.

Pour plus d'informations sur le service SécuriCAB et pour s’inscrire, il faut contacter son centre d'action bénévole local. Il est également possible de visiter le www.actionbenevolebsl.org/ pour en savoir plus sur ce service essentiel et les autres programmes offerts par les Centres d'action bénévole du Bas-Saint-Laurent.