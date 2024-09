Un «Monster Truck» sillonnera la rue Lafontaine

La rue Lafontaine de Rivière-du-Loup aura les airs d’un stade olympique le 12 septembre prochain. Un «Monster Truck», communément appelé «BigFoot», sillonnera les rues du centre-ville et écrasera des voitures, dans le cadre d’un tournage de l’émission télévisée «Passion Autos» diffusée sur RDS.

La scène spectaculaire, qui sera tournée à Rivière-du-Loup, donnera le coup d’envoi à la 10e saison de «Passions Autos». La série proposera 13 épisodes, lesquels seront diffusés dès janvier 2025.

Au volant du «Monster Truck», l’animateur Yohan Leduc naviguera à travers les rues de Rivière-du-Loup pour retrouver Simon Dion-Viens, un pilote NASCAR du Kamouraska bien connu en région, à la mairie. Yohan tentera de se faufiler dans l’étroite rue Lafontaine, et heurtera au passage des voitures stationnées, avant d’arriver à destination. «Mais, il y a eu un malentendu entre Simon et moi...», lance Yohan Leduc, laissant planer le suspense.

Le «BigFoot» est un type de véhicule qui avait déjà été mis à l’essai dans l’émission, il y a quelques années. D’ailleurs, quelques invités ayant participé à «Passion Autos» seront également de retour pour cette 10e saison.

«PASSION AUTOS»

Diffusée autrefois sur les ondes de TVA, l’émission «Propulsion» a été transférée sur RDS, avant de changer de nom pour «Passion Autos». Depuis déjà 10 ans, elle explore l’univers des voitures anciennes.

Animée par Yohan Leduc et Benoît Charrette, l’émission a pour objectif de divertir les passionnés d’automobiles et les plus nostalgiques en revisitant les classiques. «On joue avec les souvenirs, vraiment», exprime M. Leduc.

Les deux animateurs se déplacent partout dans la province ; Yohan, pour faire des essais routiers, et Benoît, pour visiter des collectionneurs.

1,2,3 ACTION

Afin de permettre le tournage de «Passion Autos», une portion des rues Devost et Lafontaine entre les rues de l’Hôtel-de-Ville et Saint-Louis seront fermées, ce jeudi, entre 14 h et 15 h 30. Pour des raisons de sécurité, le trottoir est de la rue Lafontaine sera également bloqué.

Les résidents et visiteurs intéressés à assister au tournage pourront le faire depuis le trottoir ouest de la rue Lafontaine. En se plaçant dans cette zone, ils acceptent d’apparaître potentiellement dans le montage final de l’émission.