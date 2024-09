Connecter les consommateurs et les producteurs agricoles lors de portes ouvertes

La Ferme Pakama de Saint-Jean-de-Dieu, accompagnée de la Fédération de l’Union des producteurs agricoles (UPA) du Bas-Saint-Laurent, a invité la population à visiter ses installations le 8 septembre lors des 20e portes ouvertes Mangeons local. Lors de cette journée, 900 personnes ont pu faire le lien entre les produits qu’ils consomment et leur provenance.

«L’intérêt d’avoir des activités comme les portes ouvertes, c’est de permettre aux gens qui ont moins de contacts avec l’agriculture directement [de voir] ce qui se passe sur une ferme», indique Luc Bérubé, président du Syndicat de l’UPA de la MRC des Basques.

En échangeant avec les producteurs agricoles, les visiteurs ont pu apprendre comment les pratiques d’élevage et de culture ont évolué et comprendre la réalité et les différents problèmes rencontrés par les agriculteurs. «C’est une belle façon de pouvoir leur démontrer tout le travail qui se fait en termes de protection de l’environnement, de soins aux animaux, la qualité des produits, puis de les reconnecter avec ce qui est produit sur les fermes», partage M Bérubé.

De 10 h à 16 h, les visiteurs ont pu découvrir gratuitement la ferme, interagir avec les animaux, se promener entre différents kiosques et déguster plusieurs produits comme du fromage, de la crème molle et de la barbe à papa à l’érable ainsi que de la saucisse d’agneau. Les jeunes enfants ont pu jouer dans des jeux gonflables et se faire maquiller.

Les participants ont aussi pu prendre part à une œuvre collective de l’artiste Mélissa C. Pettigrew et en apprendre davantage sur son travail, dont une exposition qui se trouve présentement au bord de l’autoroute 20 à L’Isle-Verte.

«Le but de l’artiste c’était de conscientiser les gens aux producteurs qui, oui, produisent des déchets, mais travaillent fort à le recycler, puis que, souvent et malheureusement, les gens jettent des déchets dans leurs champs bordés par des routes», explique M. Bérubé. Une cannette d’aluminium qui réussit à se rendre dans l’alimentation des vaches peut gravement les blesser, soulève-t-il. «C’est un angle qu’on n’aborde pas souvent, et c’était une belle occasion de le faire», croit le président.

Luc Bérubé souligne que les agriculteurs représentent moins de 2 % de la population québécoise. Il est donc important, selon lui, de faire le lien entre les consommateurs et le lait, la viande et les légumes qu’ils mangent. «Ouvrir nos portes c’est vraiment de redonner un contact aux gens avec la production alimentaire», confie-t-il. Sans la participation des producteurs aux portes ouvertes, la création de ce lien serait impossible, d‘après lui.

La fille des producteurs de la Ferme Pakama aussi présidente de la relève agricole des Basques, Pascale-Audrée Maegerli, a souligné que la famille était très heureuse de la participation de la population à l’évènement. «C’est une chose qui arrive une fois dans une vie», soutient-elle.

La Ferme Pakama a ouvert ses portes aux visiteurs pour ses 30 ans. Même si l’organisation a été de taille, elle a apprécié son expérience et a fait découvrir avec fierté son travail.

À travers le Québec, l’évènement a rassemblé près de 36 000 visiteurs sur 49 fermes. Depuis la première édition, 2,6 million de personnes ont participé à ce rendez-vous annuel.