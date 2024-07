De l’art s’installera dans les champs de la MRC de Rivière-du-Loup

De juillet à octobre, l’artiste de L’Isle-Verte Mélissa C Pettigrew présentera l’œuvre «tes objets désorientent mes paysages», sur des champs de foin en bordure de l’autoroute 20, dans la MRC de Rivière-du-Loup.

Il s’agit d’un projet de production et de diffusion d'objets sculpturaux composé de matériaux issus du milieu agricole et de déchets se retrouvant dans les fossés. L’installation s’inspire de l’esthétique agricole et vise à créer un dialogue réflexif entre l'espace agricole et les usagers de la route. Les pièces ont été conçues à l’aide de diverses méthodes tel que le tissage, le brêlage, la vannerie et le découpage.

Au cours de la période de diffusion, l’œuvre s’installera dans trois espaces extérieurs prêtés par des partenaires agriculteurs : la Ferme Côte D’Or Inc., la Ferme de la Plaine Holstein Inc. et la Ferme Persil 2011. La première installation est en cours près de l’autoroute 20, à quelques kilomètres de la sortie de Saint-Éloi (km 537). Ensuite, l’œuvre sera déplacée à l’ouest de la rivière Verte et du village de L’Isle-Verte et pourra être visible à partir de l’autoroute 20 (km 528). Enfin, la diffusion se terminera près de la ville de Rivière-du-Loup, en bordure de la bretelle de l’autoroute 20 (km 507, derrière le Parc Cartier). L’œuvre restera à chaque emplacement de trois à cinq semaines, son déplacement se fera en fonction des coupes de foin. Aucune date ne peut donc être fixée au préalable, mais une fois en place, l’œuvre aux couleurs vives captera l’attention des usagers de la route.

Dans le cadre de la journée les Portes ouvertes sur les fermes du Québec présentée par l’Union des producteurs agricoles, l’artiste offrira une activité de médiation culturelle le dimanche 8 septembre dans le Bas-Saint-Laurent. Le lieu sera annoncé prochainement.

Mélissa C Pettigrew vit et travaille à L’Isle-Verte. Dans une approche multidisciplinaire (arts visuels et création littéraire), elle perpétue sa volonté de repenser la création artistique dans une perspective écologique.