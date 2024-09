La Maison de la famille du Grand-Portage reçoit 750 $ de Papa Noel Sow

Organisé par Papa Noel Sow, «La famille au parc» est un événement familial très attendu dans la région, et ce, chaque année. La septième édition, qui se tenait le 24 aout dernier, a permis d’amasser un montant de 750 $ pour la Maison de la famille du Grand-Portage.

«C’est très apprécié. Ça nous aide vraiment à peaufiner nos activités, et à pouvoir donner plus aux familles», a mentionné Julie Bélanger, directrice générale de la Maison de la famille du Grand-Portage. Cette dernière a souhaité souligner le dévouement de Papa Noel Sow et sa conjointe, Mélanie Émond, tous deux à la tête de l’événement depuis déjà plusieurs années.

L’ambiance était au rendez-vous samedi, de 11 h à 16 h, au parc Blais de Rivière-du-Loup. Diverses activités pour les enfants étaient proposées. Il y avait également des jouets, et des jeux de motricité pour les tout-petits. Une séance de «jam» musical était aussi offerte par Papa Noel Sow, propriétaire de la Boutique africaine Chez Papa Noël.

Sur place, il était possible pour les visiteurs de déguster des hot-dogs et de la pizza à moindre coût. M. Sow a d’ailleurs tenu à remercier les commanditaires qui ont toujours levé la main pour s’impliquer dans l'événement, soit la Boucherie Bégin, le Marché Richelieu, et la Ville de Rivière-du-Loup.

Cet événement rassembleur est avant tout l’occasion de prendre le temps de s’arrêter, et profiter d’un moment de qualité en famille et entre amis. «La vie va tellement vite, qu’on n’a pas toujours le temps de passer du temps avec nos enfants», a exprimé Papa Noel Sow.

«La famille au parc» est également une opportunité de faire de nouvelles rencontres, et créer des liens. «Ça regroupe des gens de partout, des nouveaux arrivants», a lancé Julie Bélanger. Les enfants peuvent s’amuser, et se faire des amis. «Ce sont de beaux moments que les enfants ne pourront jamais oublier. Parce qu’un enfant, lorsqu’il a du plaisir dans quelque chose, ça reste gravé longtemps dans sa mémoire», a ajouté M. Sow.

Impliqué dans la communauté, Papa Noel Sow partage les mêmes valeurs que l’organisme avec lequel il collabore, considérant ainsi la famille comme l’unité de base de la société.

«Si la famille va bien, je pense que la société va bien. Les enfants vont bien se développer, ils vont être heureux», a développé à son tour Julie Bélanger.

«Tout le monde peut avoir besoin de la Maison de la famille. Notre famille en a bénéficié. C’est important, après, de redonner», a complété Mélanie Emond.