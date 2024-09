La Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk lance les travaux de son nouveau bâtiment administratif

La Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk (PNWW) annonce que le début des travaux de construction pour son nouveau bâtiment administratif sera lancé dès l’automne.

Conformément aux recommandations des experts consultés à la suite du dégât d’eau subit au printemps 2024, le Grand Conseil de la PNWW a décidé de procéder à la démolition du bâtiment administratif situé au 217, rue de la Grève à Cacouna.

«Bien que l'ancien bâtiment ait été le théâtre de nombreuses décisions importantes et de précieux souvenirs, il est temps de tourner cette page. Un nouveau chapitre s'ouvre, que les employés de la PNWW seront ravis d'écrire tout en évoluant dans un environnement ergonomique et dans un bâtiment reflétant l'identité et les valeurs de notre Nation», a mentionné le Grand Chef Jacques Tremblay.

L’appel d’offres public de reconstruction a été lancé le 3 septembre. Les travaux, dont le début est projeté en octobre, s'échelonneront sur près d’un an, pour permettre aux employés d'intégrer les nouveaux locaux à l'automne 2025. Il s’agit d’un projet d’infrastructure de 4 725 000 $.

«La construction de ce nouveau bâtiment administratif marque une étape importante pour la nation en offrant un espace moderne et adapté aux besoins de la communauté», a souligné Ian Lafrenière, ministre responsables de relations avec les Premières Nations et les Inuit.

Jusqu’à ce jour, la PNWW a reçu les confirmations d’aides financières de 2 362 500 $ du Fonds d’Initiatives Autochtones (FIA) IV, volet Infrastructures communautaires, du Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuit (SRPNI), ainsi que de 500 000 $ de Services aux Autochtones Canada. Il convient de noter que d’autres demandes de financement sont en cours d’analyse.

«L'octroi de cette aide financière et le lancement des travaux de construction du nouveau bâtiment administratif sont une excellente nouvelle pour l'équipe de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, ainsi que pour leurs membres et visiteurs. Tous pourront bénéficier d'un nouveau centre administratif amélioré, plus convivial et mieux adapté aux besoins grandissants de l'équipe», a indiqué Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup - Témiscouata.