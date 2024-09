Parcours Parkinson 2024 : rendez-vous le 21 septembre au parc Beauséjour

C’est sous la présidence d’honneur de Tom Soucy, PDG de Groupe Westco Inc., que se tiendra la 9e édition du Parcours Parkinson Bas-Saint-Laurent, le 21 septembre prochain au parc Beauséjour de Rimouski.

«Fiers de nous associer une nouvelle fois à Parkinson Bas-Saint-Laurent et à leurs sympathisants, cet événement annuel est pour nous tous, population et entreprises, l'occasion de démontrer notre solidarité envers les personnes vivant avec la maladie de Parkinson et leurs proches aidants», souligne M. Soucy.

Les membres du conseil d’administration de Parkinson Bas-Saint-Laurent sont heureux de confier la présidence d’honneur à Tom Soucy, considérant son implication par l’appui soutenu de son entreprise depuis plusieurs années lors des nombreuses éditions du Tournoi de Golf La Coop Purdel (Unoria), dont les profits étaient remis à l’organisme.

Les sympathisants sont attendus à compter de 12 h 30. Une randonnée est également prévue à 14 h. Animation, rafraîchissements et prix de participation agrémenteront la rencontre.

En participant au Parcours Parkinson 2024, tous contribuent activement à la bonification des services et des activités offerts par l’organisme, de même qu’au financement de projets de recherche innovants.

COMMENT S’IMPLIQUER?

Pour participer en ligne ou pour plus d’informations, accédez à la plateforme de l’événement Parcours Parkinson Bas-Saint-Laurent 2024 ou visitez le site web de l’organisme au https://parkinsonbsl.ca.

Il est aussi possible de contribuer avec un don par chèque libellé au nom de Parkinson Bas-Saint-Laurent, et de l’acheminer par voie postale à l’adresse suivante : Parkinson Bas-Saint-Laurent, 180, Évêché Ouest, Local 97, Rimouski (Québec) G5L 4H9.