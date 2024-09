Un nouveau parc inauguré à Saint-Juste-du-Lac

Saint-Juste-du-Lac et le Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs (CSSFL) ont inauguré, le 3 septembre, le nouveau parc La Chanterelle Bégin & Bégin. Adjacent au service de garde La Chanterelle, ce dernier répond désormais aux besoins des élèves et de la communauté.

«En mobilisant ses ressources pour l’accomplissement de ce projet, le CSSFL est fier de réitérer l’importance qu’il accorde à la vitalité des municipalités du JAL [Saint-Juste-du-Lac, Auclair et Lejeune] et de sa communauté», précise la directrice générale du CSSFL, Nancy Couture.

Le comité responsable du projet avait pour objectif d’offrir un environnement récréatif, sportif, diversifié et agréable. Il voulait remplacer les installations existantes qui dataient de plus de 35 ans ainsi que rénover les aires récréatives désuètes et non conformes en ce qui a trait à la sécurité. Des jeux, un abri solaire, une table de pique-nique et le réaménagement du terrain font, entre autres, font partie des ajouts.

«Le projet du parc La Chanterelle Bégin & Bégin a mobilisé énormément d’intervenants et de bénévoles, cela démontre que lorsque nous nous réunissons ensemble, on peut accomplir de belles réalisations comme celle-ci, pour le bien de la communauté», a ajouté le maire de Saint-Juste-du-Lac, Alain Caron.

La réalisation du projet n’aurait pas été possible sans la grande générosité des donateurs.

De plus, de nombreux citoyens ont aussi mis l’épaule à la roue. Des bénévoles ont, entre autres, aidé à l’installation du nouveau module, à la création d’une grande fresque et à la construction d’une table de pique-nique.

En tout, le projet du Parc de La Chanterelle aura coûté plus de 60 000 $.