Place aux Jeux des Clubs 50+ du Bas-Saint-Laurent

C'est dans quelques jours que se tiendra le grand rassemblement des jeux des Clubs 50+ du Bas-Saint-Laurent. En effet, le club 50+ de Rivière-du-Loup et la ville de Rivière-du-Loup accueilleront 500 participants provenant de toute la région. Inscrits à divers jeux, pétanque, quilles, baseball-poche, shuffleboard, marche rapide, les participants, compétitionneront dans le plaisir et la camaraderie.

Il s'agit d'une journée très chargée pour les organisateurs qui pourront compter sur 75 bénévoles. «Nous sommes fébriles à la veille de ce rendez-vous apprécié de nos clubs 50+. Ce sera un succès, j'en suis convaincu, cela grâce à nos bénévoles et à l'incroyable collaboration de la ville de Rivière-du-Loup», affirme Daniel Thériault, président du comité organisateur et président du secteur Rivière-du-Loup du Carrefour 50+ du Québec.

La journée sera aussi l'occasion de s'initier au pickleball par une clinique et un tournoi amical. Le Carrefour 50+ en profitera pour déployer son opération de prets d'équipement de pickleball.

Rappelons que grâce à une entente avec Loisirs et sports Bas-Saint-Laurent et le programme Circonflex du gouvernement du Québec, le Carrefour 50+ pourra fournir une quarantaine de sacs comprenant l'équipement complet pour la pratique de ce sport de plus en plus populaire. Ces prêts transiteront par les clubs 50+ affiliés au Carrefour 50+ et des périodes de formation seront aussi disponibles. « La présence des 90 clubs 50+ actifs au Bas-Saint-Laurent nous permettra de faire circuler ces équipements à travers la région et de rendre la pratique de ce sport accessible un peu partout chez nous. Nous sommes très fiers de cette entente, car cela démontre le grand potentiel d'animation communautaire qu'offrent nos clubs 50+», affirme de son côté Richard Rancourt, président du Carrefour 50+ du Québec.

Les préparatifs de cette journée en sont à leurs derniers ajustements, déjà plusieurs bénévoles sont à l'œuvre. Le système de transport est aussi prêt à transporter les participants des 4 coins de la région. Les remises de médailles par les principaux partenaires de l'évènement et l'annonce de la ville d'accueil des prochains jeux concluront la journée.