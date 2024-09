Des «sentinelles du Saint-Laurent» sur les traversiers de l’estuaire du Saint-Laurent 

Des employés du Réseau d’observation de mammifères marins (ROMM) agiront à titre de «sentinelles du Saint-Laurent» et offriront des séances d’interprétation sur les différents traversiers de l’estuaire du Saint-Laurent en septembre 2024. En allant à la rencontre des citoyens et des plaisanciers, les sentinelles du Saint-Laurent désirent stimuler leurs interlocuteurs à devenir à leur tour des sentinelles en adoptant des comportements pouvant contribuer au rétablissement des baleines en péril.

Comment les citoyens peuvent participer activement à la conservation des baleines? Le ROMM et ses partenaires proposent différentes actions : en suivant la formation destinée aux plaisanciers afin de connaître les espèces et les bons comportements à adopter en leur présence, en collectant des données d’observation de mammifères marins sur l’application Vigie Marine et en observant les baleines à partir de sites d’observation terrestres et de plateformes navigantes déjà présentes sur l’eau comme les traversiers.

Munis de jumelles et d’une trousse d’interprétation, les sentinelles du ROMM animeront une traversée aller-retour par semaine au mois de septembre sur les traversiers suivants : Traverse Matane—Baie-Comeau—Godbout, Traverse Rivière-du-Loup—Saint-Simon et la Traverse Trois-Pistoles—Les Escoumins.

À noter qu’une animation aura lieu sur la Traverse de L'Isle-aux-Coudres – Saint-Joseph-de-la-Rive en avril 2025 lorsqu’il y aura possibilité de voir les bélugas dans ce secteur. Toutes les informations sur les dates des traversées seront publiées sur les réseaux sociaux, dont le Facebook du ROMM et des traversiers concernés.

Les partenaires et membres du comité de consultation du projet sont : Pêches et Océans Canada, le parc marin du Saguenay—Saint-Laurent et le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins.