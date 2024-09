Le concours des Grands Prix de la CNESST s’agrandit  

Cette année, une toute nouvelle catégorie s’intègre au volet régional des Grands Prix de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), pour faire briller toujours plus de personnes et d’organisations d’ici qui ont à cœur d’améliorer leur milieu de travail.

La catégorie Promotion de la santé vise à reconnaître et à récompenser les initiatives des entreprises québécoises qui favorisent la santé physique et psychologique de leurs travailleuses et travailleurs.

Elle vient s’ajouter à la catégorie Innovation, qui récompense chaque année les réalisations novatrices et efficaces visant la prévention et la réduction des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

Miser sur la santé et la sécurité, c’est récompensé!

Dans votre organisation, une initiative a-t-elle vu le jour et a-t-elle été mise en œuvre avec succès pour prévenir et réduire les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, ou pour promouvoir la santé physique et psychologique en milieu de travail?

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) vous invite dès aujourd’hui à soumettre cette réalisation aux Grands Prix de la CNESST, le plus prestigieux concours en matière de prévention au Québec.

Inscrivez-vous en ligne dès maintenant!

La période de dépôt de candidatures est désormais commencée et se poursuivra jusqu’au 1er novembre 2024.

En participant au concours, votre organisation pourrait se voir décerner un prix Innovation ou Promotion de la santé lors d’une remise régionale à l’automne 2025, puis se retrouver en lice pour la Cérémonie nationale des Grands Prix de la CNESST, qui aura lieu à Québec, au printemps 2026.

Le concours est ouvert à l’ensemble des petites et moyennes entreprises, des grandes entreprises et des organismes publics de partout à travers la province.

La prévention, une démarche gagnante

Participer au concours des Grands Prix de la CNESST a des retombées positives à plusieurs égards. D’une part, l’initiative elle-même contribue à éliminer les risques d’accident ou à faire la promotion de saines habitudes de vie sur le plan tant physique que psychologique. D’autre part, recevoir un prix permet à l’entreprise de rayonner dans tout le Québec en plus d’alimenter la fierté de son équipe. Sans compter qu’une reconnaissance de la CNESST est un atout indéniable pour le recrutement et la rétention du personnel.

Pour en savoir davantage sur les catégories Innovation et Promotion de la santé, visitez le grandsprixcnesst.com.

La CNESST, votre porte d’entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs, aux travailleuses et aux travailleurs une porte d’entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d’équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.