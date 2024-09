Des entreprises agricoles du KRTB complices de la biodiversité

Une première vague d’entreprises ayant adopté des pratiques agroenvironnementales spécifiques viennent d’être reconnues par la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent. Situées dans les MRC de Kamouraska, Rivière-du-Loup et Les Basques, 22 entreprises seront prochainement repérables par le grand public grâce au panneau «L’agriculture complice de la biodiversité».

Il s’agit d’un programme de valorisation et de reconnaissance réalisé en collaboration avec les fédérations régionales de l’UPA de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Gaspésie–Les Îles et de la Capitale-Nationale–Côte-Nord. Financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec dans le cadre du programme Prime-Vert, l’un de ses objectifs est de souligner les bonnes pratiques agroenvironnementales et les aménagements réalisés sur les fermes qui vont au-delà de la réglementation environnementale.

«Les producteurs agricoles sont souvent associés à diverses problématiques environnementales et rarement reconnus pour les nombreuses actions qu’ils posent quotidiennement en faveur de la biodiversité», explique Nathalie Lemieux, présidente de la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent.

Du nombre de ces actions, mentionnons l’aménagement de bandes riveraines élargies, la mise en place d’aménagements favorisant la biodiversité, les pratiques diminuant les risques de compaction des sols, ou encore l’adoption de pratiques favorisant les oiseaux et les pollinisateurs.

«Les producteurs agricoles qui travaillent dans le respect de la biodiversité sont nombreux à témoigner des retombées positives et concrètes sur leurs productions. Prendre la peine de reconnaitre leur apport permet de les encourager à continuer dans cette direction et d’inciter des producteurs hésitants à joindre le mouvement», ajoute la présidente.

Les représentants des entreprises agricoles des MRC de Kamouraska, Rivière-du-Loup et Les Basques inscrits au programme ont tous reçu une affiche abordant le logo «L’agriculture complice de la biodiversité», lors d’une journée conférences et démonstration au champ tenue le 28 aout à Saint-André-de-Kamouraska. Ces panneaux seront placés en évidence chez les producteurs afin de démontrer la contribution de leurs entreprises à la biodiversité en milieu agricole.